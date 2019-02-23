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Источник: обвиняемого в краже картины Куинджи направили на психиатрическую экспертизу 

ТАСС 1 час назад
Фото: пресс-служба Третьяковской галереи
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Следствие направило на психолого-психиатрическую экспертизу Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Следствие направило обвиняемого Чуприкова на ранее назначенную ему психолого-психиатрическую экспертизу. Специалистам предстоит дать оценку его действиям в момент совершения преступления", — сказал собеседник агентства.
Чуприкову предъявлено обвинение по части 2 статьи 164 ("Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ, следствие считает, что у него были сообщники, которые пока не установлены. Защита просит смягчить ему обвинение (со второй на первую часть статьи 164 УК РФ), настаивая на том, что он совершил преступление без соучастников.
Сам обвиняемый раскаялся в содеянном, свои действия объяснил тем, что хотел привлечь к себе внимание, а также заявил, что кража картины была его собственным решением. Также стало известно, что Чуприков является инвалидом 2-й группы.
Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена с выставки художника в Третьяковской галерее 27 января. Чуприкова задержали по горячим следам, он был арестован. Картина была обнаружена и передана музею.
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Криминал , Происшествия , Архип Куинджи , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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