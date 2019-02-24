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В Северной Осетии арестовали полицейского за взятку в $100 тысяч 

RT на русском + ещё 11 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Северной Осетии суд арестовал заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону, подозреваемого в получении взятки в размере 6,7 млн рублей (около $100 тыс.).
Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК России по Северной Осетии.
«По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.
По данным следствия, 14 февраля подозреваемый потребовал от главы одного из сельских поселений $100 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности по результатам проводимой в отношении него проверки.
Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Ранее в Москве задержали начальника отдела центральной таможни.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Республика Северная Осетия — Алания
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