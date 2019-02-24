В Северной Осетии арестовали полицейского за взятку в $100 тысяч

Северной Осетии суд арестовал заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону, подозреваемого в получении взятки в размере 6,7 млн рублей (около $100 тыс.).

«По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.

По данным следствия, 14 февраля подозреваемый потребовал от главы одного из сельских поселений $100 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности по результатам проводимой в отношении него проверки.

Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

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