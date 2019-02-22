В московском метро произошло нападение на полицейского

Пассажир московского метро напал с ножом на полицейского, сообщает телеграм-канал «База»

По его данным , инцидент произошел на станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии.

Примерно 175-сантиметровый мужчина плотного телосложения, одетый в голубую куртку, возможно, картавящий, напал на сотрудника управления внутренних дел на московском метрополитене, когда тот попытался проверить его документы.

По информации канала , ранение правоохранителя серьезно, а нанесший его преступник скрылся и в настоящее время разыскивается полицией.

В середине января на станции «Комсомольская» ножом ранили 21-летнего молодого человека, а в сентябре на станции «Курская» был убит постовой полицейский.

Правоохранителя убил мужчина, которого тот задержал перед этим. Подозреваемый был задержан в тот же день, ему было предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».