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В московском метро произошло нападение на полицейского 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Пассажир московского метро напал с ножом на полицейского, сообщает телеграм-канал «База».
По его данным, инцидент произошел на станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии.
Примерно 175-сантиметровый мужчина плотного телосложения, одетый в голубую куртку, возможно, картавящий, напал на сотрудника управления внутренних дел на московском метрополитене, когда тот попытался проверить его документы.
По информации канала, ранение правоохранителя серьезно, а нанесший его преступник скрылся и в настоящее время разыскивается полицией.
В середине января на станции «Комсомольская» ножом ранили 21-летнего молодого человека, а в сентябре на станции «Курская» был убит постовой полицейский.
Правоохранителя убил мужчина, которого тот задержал перед этим. Подозреваемый был задержан в тот же день, ему было предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Комментарии33
Криминал , Происшествия
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