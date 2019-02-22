Конфликт врачей крымской больницы завершился стрельбой

Врачи Евпаторийской городской больницы поругались, в результате чего один из них схватился за пистолет и выстрелил в коллегу. Полиция проводит проверку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе МВД по Республике Крым.

Конфликт между врачами произошел во время ночного дежурства. Во время ссоры один из медиков выстрелил из травматического пистолета в другого.

Как сообщил агентству информированный источник, пострадавший остался жив, серьезных ранений он не получил. Стрелявшего задержали. Полицейские проводят проверку.

По информации РИА ФАН, врачи не смогли поделить аппарат для проведения кардиограммы.