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Конфликт врачей крымской больницы завершился стрельбой 

360tv.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врачи Евпаторийской городской больницы поругались, в результате чего один из них схватился за пистолет и выстрелил в коллегу. Полиция проводит проверку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе МВД по Республике Крым.
Конфликт между врачами произошел во время ночного дежурства. Во время ссоры один из медиков выстрелил из травматического пистолета в другого.
Как сообщил агентству информированный источник, пострадавший остался жив, серьезных ранений он не получил. Стрелявшего задержали. Полицейские проводят проверку.
По информации РИА ФАН, врачи не смогли поделить аппарат для проведения кардиограммы.
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