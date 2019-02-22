От главы республики до киллера: кто в России ждет приговора за создание ОПГ

На этой неделе Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении наказания по уголовным делам криминальных авторитетов. По действующим нормам привлечь лидеров ОПГ к ответственности сложно: для этого необходимо как минимум доказать их причастность к преступлениям, совершенным группировкой. Если документ примут, главарям придется ответить перед судом уже за сам факт управления бандой. РИА Новости рассказывает об обвиняемых в создании крупных ОПГ, ожидающих приговора.

"Ночной губернатор" Петербурга

Бывшему вице-президенту Петербургской топливной компании Владимир Барсукову (Кумарину) скоро вынесут четвертый приговор за последние десять лет. Его признали виновным в вымогательстве, рейдерских захватах и покушении на убийство. Барсукову предстоит провести в местах лишения свободы два десятилетия, однако не исключено, что срок увеличится: впереди по крайней мере еще два решения суда.

Ряд СМИ называют Барсукова лидером тамбовской ОПГ — одной из самых известных в России преступных группировок, хотя официальных обвинений в создании банды ему пока не предъявили. ОПГ возникла в конце 1980-х, сначала ее ряды пополнялись только молодыми спортсменами из Тамбовской области , позже критерии отбора несколько смягчили.

По версии следствия, в костяк группы входили около сорока человек. "Тамбовские" устраняли неугодных бизнесменов и общественных деятелей, занимались рэкетом и рейдерскими захватами предприятий.

В 1994-м на Барсукова совершили покушение, он выжил, но лишился правой руки. Лечиться уехал за границу, вернулся в Петербург лишь спустя несколько лет, в начале 2000-х.

В 2007-м предполагаемого лидера ОПГ и нескольких его сообщников задержали. Силовики опасались давления на следствие, поскольку многие бандиты имели влиятельных друзей. В Петербург направили бригаду опытных следователей из Москвы . В итоге на предполагаемых "тамбовцев" завели десятки уголовных дел.

Cуд принял особые меры обеспечения безопасности участников процесса: заседания по делам Барсукова и его сообщников проходили в Москве в выездном режиме. При этом сторона обвинения не раз заявляла о попытках давления на свидетелей.

На днях Барсукову исполнилось 63 года. Сейчас его судят за создание организованного преступного сообщества. По словам Сергея Афанасьева, адвоката бывшего бизнесмена, на очереди дела еще по двум убийствам.

Защита не исключает, что Барсукову предъявят обвинение в убийстве депутата Госдумы правозащитника Галины Старовойтовой — ее расстреляли в подъезде собственного дома в ноябре 1998-го. Несколько лет назад один из осужденных участников преступления дал показания против Барсукова и назвал его заказчиком убийства.

Дела Пичуги

Дело вора в законе из Республики Коми Юрия Пичугина по кличке Пичуга пока до суда не дошло, хотя он задержан и находится СИЗО уже почти два года.

По версии следствия, в 1994-м Пичугин набрал "бригаду" из спортсменов, бывших силовиков и военных. К созданию ОПГ лидер подошел основательно: ввел единый для всех кодекс поведения, предусмотрел наказания за его нарушения, а также прописал правила безопасности и конспирации.

Изначально банда занималась рэкетом и "крышеванием" местных бизнесменов, а все полученные деньги поступали в общую кассу. Также доход приносили ограбления магазинов, разбойные нападения, телефонные мошенничества.

Часть общака шла на помощь семьям бандитов, попавших за решетку. В 2000-х ОПГ стала вкладывать деньги в легальный бизнес: предприятия общественного питания, компании, занимающиеся пассажирскими и грузоперевозками, лесозаготовкой.

Пичугу и его подельников задержали в феврале 2017-го. При обысках силовики нашли несколько схронов с оружием и боеприпасами. Всего по делу проходят 18 человек, 17 из них арестованы, один до сих пор в розыске.

Задержанным предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем, в незаконном обороте оружия, вымогательстве, четырех убийствах.

Главари республики

СИЗО "Лефортово" четвертый год содержится бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер . Напомним, в 2015-м арестованы сразу несколько высокопоставленных чиновников регионального правительства, а также бизнесмены, которых следствие назвало финансистами-технологами. В длинном списке предъявленных им обвинений — создание преступного сообщества и участие в нем, мошенничество, отмывание денег и другие деяния.

Гайзера считают одним из руководителей ОПГ. Примечательно, что в организации группы также обвинили предыдущего главу республики Владимира Торлопова.

По версии следствия, члены банды присвоили несколько предприятий региона. Например, похитили 100 процентов акций птицефабрики "Зеленецкая". Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей.

Членам ОПГ Гайзера вменяется в вину хищение из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми более 67 миллионов рублей, получение взяток более чем на 198 миллионов и отмывание почти миллиарда рублей.

Сам экс-чиновник вины не признает и не раз подавал жалобы на продление ареста, однако суд выпускать его из СИЗО не спешит.

Киллер № 1

Аслана Гагиева следователи считают лидером одной из самых масштабных бандитских группировок, на счету которой убийства 60 человек. Уроженец Грузии, которого СМИ окрестили киллером номер один, предстал перед судом в 2019-м.

Гагиева обвиняют в создании преступного сообщества из трех банд, действовавших в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. Каждая орудовала преимущественно в своем регионе. Всего группировка насчитывала около 50 человек.

Большинство совершенных бандитами убийств носят заказной характер, считают следователи. В СМИ проходила информация, что Гагиев сам принимал "заказы" и распределял их среди подчиненных, а некоторые выполнял собственноручно.

По мнению следователей, среди наиболее резонансных преступлений, совершенных этой ОПГ, — убийство владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника в Москве в 2004-м, расправа над главой "Содбизнесбанка" Александром Слесаревым , его супругой, дочерью и случайной попутчицей в Московской области в 2005-м, а также смертельный выстрел из снайперской винтовки в мэра Владикавказа Виталия Караева в 2008-м.

Гагиева задержали в Австрии в 2015-м, на экстрадицию преступника ушло почти три года.