МВД пресекло деятельность международных преступников

МВД пресекло деятельность международного преступного сообщества, которое за 2013-2014 годы вывело за пределы РФ более 37 миллиардов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк

"В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк "Западный" и ОАО "Русский Земельный Банк" денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — "BC Moldindconbank S. A. " и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты", — указала Волк.

Она отметила, что деньги в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в "BC Moldindconbank S. A. " по подложным решениям судов Молдовы в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов).

"В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей", — рассказала она.

Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество. Организаторами стали имеющие российское гражданство Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

Волк отметила, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 193.1 УК РФ, задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.