Задержан готовивший покушение на Кадырова

Лорса Хамиева подозревают в убийстве 52-летнего Гаруба Оруджева, которого расстреляли на Самаркандском бульваре после разборок в кафе. Ранее 35-летний Хамиев отбывал срок за подготовку покушения на Рамзана Кадырова.

Всего были задержаны пять человек. Хамиев и еще один уроженец Чечни, 33-летний Хамид Джабраилов, арестованы, им предъявлены обвинения в убийстве. Остальные задержанные, возможно, будут опущены. По словам источника издания, следствие склоняется к тому, что они непричастны к разборкам в «Неолите» и убийству Оруджева.

Напомним, стрельба в кафе «Неолит» произошла вечером 14 февраля. В заведение, принадлежащее азербайджанской диаспоре, ворвались несколько десятков чеченцев в масках, устроили массовую драку, переросшую в перестрелку. Вечером того же дня на Самаркандском бульваре был расстрелян в упор Гариб Оруджев. По версии следствия, эти происшествия связаны. Предположительно, конфликт возник из-за оскорблений на этнической почве.