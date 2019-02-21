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Задержан готовивший покушение на Кадырова 

Рамблер + ещё 1 59 минут назад
Фото: ТАСС
После массовой драки со стрельбой в кафе «Неолит» и убийства на Самаркандском бульваре в Москве задержан боевик, готовивший покушение на главу Чечни Рамзана Кадырова, пишет «Московский комсомолец».
Лорса Хамиева подозревают в убийстве 52-летнего Гаруба Оруджева, которого расстреляли на Самаркандском бульваре после разборок в кафе. Ранее 35-летний Хамиев отбывал срок за подготовку покушения на Рамзана Кадырова.
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Всего были задержаны пять человек. Хамиев и еще один уроженец Чечни, 33-летний Хамид Джабраилов, арестованы, им предъявлены обвинения в убийстве. Остальные задержанные, возможно, будут опущены. По словам источника издания, следствие склоняется к тому, что они непричастны к разборкам в «Неолите» и убийству Оруджева.
Напомним, стрельба в кафе «Неолит» произошла вечером 14 февраля. В заведение, принадлежащее азербайджанской диаспоре, ворвались несколько десятков чеченцев в масках, устроили массовую драку, переросшую в перестрелку. Вечером того же дня на Самаркандском бульваре был расстрелян в упор Гариб Оруджев. По версии следствия, эти происшествия связаны. Предположительно, конфликт возник из-за оскорблений на этнической почве.
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Криминал , Происшествия , РАМЗАН КАДЫРОВ , Московский комсомолец , Москва , Чеченская Республика
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