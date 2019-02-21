В скандале вокруг массовой драки в Москве нашли «оружие пострашнее танка»

Глава дипмиссии назвал произошедшее «бытовым конфликтом», которые, по его словам, часто происходят в крупных городах.

«К сожалению, социальные сети стали оружием пострашнее, чем танк, автомат или даже пулемет. (…) Я думаю, тут руку приложили какие-то недоброжелатели, которые стали распространять информацию о каком-то количестве трупов», — пояснил он.

Собеседник радиостанции отметил, что провел встречу с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым.

«Поговорили о том, что надо горячие головы остудить, успокоить, сказать, что так нельзя», — сообщил он, добавив, что, по его мнению, инцидент исчерпан.

Ранее стало известно о том, что Федеральная служба безопасности подозревает в терроризме блогера Алибека Мирзеханова, задержанного после массовой драки возле столичного кафе. Мужчину всю ночь допрашивали сотрудники спецслужб в качестве подозреваемого по статьям 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации») и 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Драка со стрельбой возле кафе «Неолит» произошла 14 февраля. По словам очевидцев, в ней участвовали до 70 человек, по данным полиции — 20. Были задержаны 25 человек, у которых изъяли травматические пистолеты и ножи.