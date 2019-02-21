Опубликовано видео с задержанными после массовой драки в кафе «Неолит»

Правоохранители задержали подозреваемых в похищении чеченца, из-за которого 14 февраля завязалась массовая драка со стрельбой у кафе «Неолит» на 1-й Курьяновской улице в столичном районе Печатники. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

После массовой драки с применением холодного оружия и стрельбой из травматических пистолетов полицейские доставили в отдел 18 человек. В ходе конфликта чеченцев и азербайджанцев пострадал один человек.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о хулиганстве.

После массовой драки у кафе «Неолит» представители азербайджанской и чеченской диаспор обсудили за общим столом взаимоотношения. Видео со встречи оказалось в распоряжении «360».

По предварительным данным, началом конфликта стало обнародование в интернете отрывка телефонного разговора с оскорблением «азербайджанского мира».

После этого уроженцы Азербайджана поймали, избили и заставили извиниться чеченца. Этот процесс сняли на камеру.

Затем на причастных к избиению в «Неолите» напала группа чеченцев. По разным оценкам, в драке участвовало до 70 человек.

Спустя сутки после произошедшего, представители чеченской и азербайджанской диаспор в Москве за столом переговоров говорили о мире, одних ценностях и вере, и называли друг друга братьями.