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Пожилая няня оказалась бывшей убийцей коммунистов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Аугусто Пиночет, Augusto Pinochet / AP
Австралийская няня предстала перед судом по обвинению в убийстве коммунистов в Чили во времена правительства Аугусто Пиночета. Об этом сообщает The Guardian.
66-летнюю Адриану Ривас арестовали 19 января по запросу властей Чили, они требуют экстрадиции женщины. Она предстала перед судом в среду, 20 февраля, по обвинению в похищениях коммунистов и участии в убийстве одного из коммунистических лидеров в тайной тюрьме в 1976 году.
Арестованная отказалась от того, чтобы ее выпустили под залог, при этом в суде слушание отсрочили до 1 марта, чтобы она могла нанять адвоката.
Впервые запрос на высылку Ривас в Чили австралийским властям поступил в 2014 году. Сообщалось, что женщина работала помощницей Мануэля Контрераса, главы тайной полиции, созданной после военного переворота Пиночета в 1973 году. Она якобы причастна к семи похищениям, произошедшим в 1976 и 1977 годах. Ни одного из пострадавших тогда найти не удалось.
В 1978 году Ривас переехала из Чили в Австралию. По возвращении на родину в 2006 году ее взяли под стажу, однако вскоре освободили под наблюдение. В 2009 году она сбежала обратно в Австралию, где стала работать няней. Когда Ривас впервые известили о запросе на экстрадицию в 2014-м, в интервью на местной радиостанции она заявила, что невиновна, а пытки во времена Пиночета были необходимостью.
Как пояснила чилийский юрист Адриана Наварро, процесс экстрадиции с 2014 года застопорился из-за смены чилийского правительства и разницы в юридических системах двух стран.
Аугусто Пиночет — чилийский политик и военный деятель. Он пришел к власти в результате военного переворота 1973 года, когда было свергнуто социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде.
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Криминал , Сальвадор Альенде , Адриан Наварро , Аугусто Пиночет , КПРФ , Чили
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