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Попытка изгнать бесов: что 33-летняя москвичка сделала с сыном 

Газета.Ru + ещё 5 10 часов назад
Москвичка, которая пыталась излечить своего 6-летнего сына от психического расстройства, обвиняется в покушении на его убийство. По предварительным данным, на днях она надела на сына черный мешок, обмотала скотчем и оставила ребенка одного в заповеднике «Лосиный остров». Мальчик всю ночь блуждал по лесному массиву, а утром был обнаружен случайными автомобилистами. СК ходатайствует об аресте 33-летней женщины.
33-летней москвичке Надежде Куликовой предъявили обвинение в покушении на убийство 6-летнего сына с особой жестокостью. Об этом говорится в сообщениии столичного упралвения Следственного комитета.
При осмотре автомобиля женщины силовики изъяли три рулона скотча, нож, фрагменты волос с поверхности детского кресла, а также один след руки с пластиковой бутылки.
«По объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, назначена комплексная дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебная экспертиза», — подчеркнули в СК.
В ведомстве ходатайствуют о заключении Куликовой под стражу. Заседание по избранию меры пресечения для 33-летней москвички должно было пройти в среду, 20 февраля. Однако из-за необходимости сбора дополнительных доказательств процесс перенесли на 22 февраля. Преображенский суд одобрил ходатайство СК и продлил на 72 часа срок задержания Куликовой.
Женщину обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30 и пунктами «в» и «д» части 2 статьи 105 «Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью» УК РФ.
«Максимальная санкция по этим статьям не превышает 15 лет. О направленности умысла на лишение жизни малолетнего потерпевшего указывают обстоятельства его обнаружения: фиксация скотчем пакета на голове, оставление в безлюдном месте в условиях, угрожающих жизни ребенка», — пояснил «Газете.Ru» адвокат Александр Иноядов.
По данным следствия, 18 февраля в 5:35 Надежда Куликова написала в полицию заявление о пропаже своего 6-летнего сына. В нем она сообщила, что вечером 17 февраля мальчик попросил ее заехать на территорию заповедника «Лосиный остров». Однако по прибытии к лесному массиву ребенок якобы убежал и не вернулся.
«Женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время и минусовую температуру пытался найти выход из лесного массива», — отмечают в Следственном комитете.
Силовики развернули операцию по поиску мальчика. Около 9:00 водители обнаружили его на 105-м километре МКАД. По их словам, ребенок был в черном полиэтиленовом мешке и скотчем перемотан в районе подмышек. Мальчика отвели на ближайшую заправочную станцию, там ему вызвали скорую помощь и дали еду.
Сам ребенок, пишет «Пятый канал», заявил своим спасителям, что накануне мать надела на него черный пакет, перевязала скотчем и оставила в лесу. Сделала она это якобы за то, что мальчик чуть не утопил собаку.
«В ходе допроса они [водители] сообщили следствию, что на ребенке находился мешок со скотчем, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Также в мешке обнаружена детская варежка. Рассказ ребенка, который он также сообщил взрослым на месте, противоречит версии матери о случившемся», — подтверждают в СК.
С переохлаждением мальчика доставили в детскую больницу. Его мать отрицает информацию о том, что сын был в черном мешке.
«Я была в истерике, сама бегала и искала. Телефонная связь плохо работала», — так Куликова ответила на вопрос «МК», почему она так долго не сообщала силовикам о пропаже ребенка.
Как пишет kp.ru, 6-летний мальчик страдает расстройством поведения и эмоциональной сферы. В детстве из-за болезни он якобы посещал коррекционный детский сад. 33-летняя москвичка воспитывала сына в одиночку, почти весь ее доход уходил на его содержание.
Как сообщила изданию приятельница Куликовой, вечером 17 февраля она решила отвести сына в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы показать его отцу Герману (ряд СМИ называет его Гедеоном). Москвичка считала, что священнослужитель поможет избавить ее ребенка от приступов агрессии.
«Это была уже вторая попытка попасть к отцу Герману. В первую поездку была огромная очередь, и мы, простояв несколько часов, даже не смогли войти в церковь. А в воскресенье, 17 февраля, отправились туда снова. Дело в том, что отец Герман один из немногих, кто проводит отчитки — это специальный сеанс изгнания бесов. Но в тот день в Лавре было много детей, они капризничали, и батюшка попросил остаться только взрослых», — рассказала собеседница kp.ru.
Она отметила, что зачастую людей к отцу Германа привозят в цепях, и во время «изгнания бесов» они «кричат и выламывают себе руки и ноги».
По словам подруги, Куликову пугало это, поэтому ранее она пыталась вылечить сына другими, но такими же неэффективными способами.
«Она и к бурятским шаманам обращались, и на Филлипины мы недавно летали, чтобы найти хилера. Правда, тоже безрезультатно — местный целитель сказал, что не сможет помочь. А ведь для этой поездки подруга брала кредит — кажется 1,7 млн рублей. Поэтому я не верю, что Надя пыталась избавиться от сына, такого просто не может быть. Да, она переживала, но всегда искала способ помочь своему ребенку», — заключила приятельница Куликовой.
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Криминал , Видео , Статьи , СКР , Газета.Ru , Комсомольская правда
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