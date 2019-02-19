Убивали и закапывали. Как автогонщик из Барнаула стал главарем банды

Алтайском крае перед судом третий раз предстанет 55-летний автогонщик Станислав Красуцкий. В начале нулевых он возглавлял одну из самых жестоких банд региона, специализировавшуюся на разбойных нападениях и убийствах предпринимателей. О том, как группировка выслеживала жертв и почему бандитов долго не могли поймать, — в материале РИА Новости

Эхо девяностых

Наказание за убийства и разбой Красуцкий с подельниками отбывает с 2009-го: в совокупности по двум уголовным делам он уже получил почти 25 лет тюрьмы. Хотя в 1990-е у него был законный бизнес — автомастерская, кроме того, он всерьез занимался картингом. Однако пришел к выводу, что грабить и убивать выгоднее.

Группа злоумышленников сформировалась вокруг Красуцкого в 1999-м. Следствие настаивало, что ОПГ основал именно он, однако присяжные сочли главарем бывшего сотрудника уголовного розыска ГУВД Алтайского края Виталия Колесникова

Та банда действовала около года. У преступников были пистолеты, несколько автомобилей и государственных регистрационных знаков. Благодаря связям Колесникова в местной милиции бандиты всегда были в курсе расследования, умело заметали следы и оставались безнаказанными почти десять лет.

Одно из самых громких дел — ограбление ювелирного салона в Барнауле в конце 1999-го. Узнав о поступлении крупной партии товара, члены ОПГ не стали дожидаться окончания рабочего дня, в масках ворвались в магазин и вынесли украшений на сумму более миллиона рублей. Колесников сидел в машине неподалеку, при необходимости он должен был перекрыть дорожное движение и обеспечить подельникам быстрый отход. Красуцкий находился за рулем другого автомобиля, чтобы быстро забрать сообщников с награбленным и скрыться.

Обошлось без жертв, хотя обычно бандиты жестоко расправлялись с теми, кто оказывал сопротивление, или даже просто свидетелями. Так, в июне 2000-го они расстреляли курьера, который должен был передать крупную сумму местному предпринимателю.

Охотники за валютчиками

Красуцкий еще с конца 1999-го состоял в банде, но два убийства — в 2001-м и 2003-м, по версии следствия, он совершил в одиночку.

Бывший автогонщик всегда был неравнодушен к автомобилям и большим деньгам. В 2001-м его жертвой стал так называемый валютчик, то есть предприниматель, занимавшийся обменом валюты. Следствие считает, что Красуцкий предложил ему услуги телохранителя и использовал это как повод для личной встречи. Когда бизнесмен приехал на своем "мерседесе" в назначенное место, бандит сел на заднее сиденье машины и дважды выстрелил из пистолета ему в голову.

Обыскав жертву, Красуцкий забрал 15 тысяч долларов и отбуксировал автомобиль в промзону на окраине города.

Со вторым валютчиком познакомился благодаря общему увлечению хорошими автомобилями. Предприниматель поделился проблемой: житель Новосибирска должен ему пять тысяч долларов, но возвращать не спешит. Красуцкий вызвался урегулировать конфликт. Действовал по проверенной схеме: назначил встречу, сел в машину, выстрелил жертве в голову. Тело закопал в лесу в Новосибирской области — останки так и не нашли.

Позже выяснилось, что незадолго до убийства Красуцкий одолжил у нового знакомого 240 тысяч рублей и, как утверждает следствие, возвращать их не собирался. В этих убийствах подозревали многих — врагов у валютчиков всегда хватало. Красуцкий же действовал очень хитро.

Преступления могли бы остаться нераскрытыми до сих пор, однако у бандита сложился особый почерк, по которому его и вычислили.

Сброшенный "хвост"

В 2004-м банда обновилась. Согласно материалам уголовного дела, к группировке примкнули директор одного из городских предприятий, водитель маршрутки из Кемерово и ранее судимый за разбой житель Барнаула. Правой рукой Красуцкого стал Андрей Калягин — бывший десантник, прошедший войну в Афганистане. С ним экс-гонщик познакомился в спортзале еще в 1990-х.

Банда теперь специализировалась главным образом на валютчиках. Выбирали жертв, детально изучали маршруты передвижения, образ жизни, выясняли места хранения денег и ценных бумаг.

С одним из предпринимателей, по версии следствия, бандиты встретились под предлогом обмена валюты. Жертву застрелили, труп расчленили и разбросали в разных частях города. Другого сопровождали в качестве телохранителей. Дождавшись удобного момента, убили, ограбили и закопали в лесу.

В октябре 2005-го бандиты в упор расстреляли бизнесмена, выходившего из отделения банка. Добыча — сумка с почти тремя миллионами рублей наличными и векселями еще на полтора миллиона.

В сентябре 2006-го один из бизнесменов заметил слежку возле банка. Ему вместе с братом удалось отобрать у нападавших оружие и задержать их.

Пяти членам банды, в том числе Красуцкому, вынесли приговор в 2009-м. Следователи начали распутывать клубок совершенных ими преступлений и раскрыли еще несколько — тоже связанных с разбойными нападениями и убийствами.

В ближайшее время Красуцкий вновь окажется на скамье подсудимых. Если его признают виновным по новым эпизодам, срок тюремного заключения может увеличиться до пожизненного.