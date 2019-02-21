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Майкла Калви посетили в тюрьме правозащитники из ОНК 

360tv.ru + ещё 35 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетил в СИЗО 99/1 основателя Baring Vostok Майкл Калви. Об этом они рассказали РИА «Новости».
Правозащитники сообщили, что Майкл Калви и Филипп Дельпаль переведены из карантина в общие камеры, восьмиместную и четырехместную соответственно.
«Калви и Дельпаль не жалуются на условия содержания. В то же время руководство СИЗО отказало американцу в предоставлении дополнительного матраса из-за болезни спины. Они мотивировали это тем, что нет медицинских показаний. Калви попросил провести МРТ спины, надеемся, что в последующем ему будет предоставлен ортопедический матрас», — отметили в ОНК.
Правозащитники отметили, что сокамерниками арестованных являются люди, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков, а одному вменяется попытка угрожать лицу, ведущему расследование или осуществляющему правосудие.
«У Калви нет проблем с сокамерниками, но члены ОНК обратили внимание руководства СИЗО на приказ ФСИН, согласно которому подозреваемые по экономическим преступлениям должны содержаться отдельно», — заявили в ОНК.
В камерах Калви и Дельпаля есть горячая вода, холодильник и телевизор, помещения светлые и хорошо отапливаемые.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Филипп Дельпаль , Майкл Калви , ФСИН , РИА Новости , Москва
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