Майкла Калви посетили в тюрьме правозащитники из ОНК

Правозащитники сообщили, что Майкл Калви и Филипп Дельпаль переведены из карантина в общие камеры, восьмиместную и четырехместную соответственно.

«Калви и Дельпаль не жалуются на условия содержания. В то же время руководство СИЗО отказало американцу в предоставлении дополнительного матраса из-за болезни спины. Они мотивировали это тем, что нет медицинских показаний. Калви попросил провести МРТ спины, надеемся, что в последующем ему будет предоставлен ортопедический матрас», — отметили в ОНК.

Правозащитники отметили, что сокамерниками арестованных являются люди, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков, а одному вменяется попытка угрожать лицу, ведущему расследование или осуществляющему правосудие.

«У Калви нет проблем с сокамерниками, но члены ОНК обратили внимание руководства СИЗО на приказ ФСИН, согласно которому подозреваемые по экономическим преступлениям должны содержаться отдельно», — заявили в ОНК.

В камерах Калви и Дельпаля есть горячая вода, холодильник и телевизор, помещения светлые и хорошо отапливаемые.