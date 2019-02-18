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У москвича в ресторане похитили портфель с 2 млн рублей 

РИАМО + ещё 3 1 час назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы денег у посетителя в одном из столичных ресторанов, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
В полицию обратился 50-летний москвич, который сообщил, что на Краснопресненской набережной в помещении одного из ресторанов неизвестный похитил его портфель с денежными средствами. Общий материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из аэропортов при попытке улететь задержали подозреваемого — 36-летнего жителя столицы. Местонахождение похищенных средств устанавливается», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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