У москвича в ресторане похитили портфель с 2 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы денег у посетителя в одном из столичных ресторанов, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию обратился 50-летний москвич, который сообщил, что на Краснопресненской набережной в помещении одного из ресторанов неизвестный похитил его портфель с денежными средствами. Общий материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из аэропортов при попытке улететь задержали подозреваемого — 36-летнего жителя столицы. Местонахождение похищенных средств устанавливается», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.