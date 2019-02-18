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Во Владивостоке арестовали зампредседателя Сибирского отделения РАН 

РИА Новости + ещё 5 58 минут назад
Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщил РИА Новости представитель суда.
На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Благодыря задержали в Новосибирске и доставили во Владивосток. По его словам, задержание произошло в рамках расследования, которое проводят местные правоохранители в Приморье. Представители Сибирского отделения РАН не комментировали информацию о задержании. До работы в СО РАН Благодырь в 2012–2013 годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока.
"Благодырь из ФГБУ "СО РАН" заключен под стражу. Проходит по части 4 статьи 33 УК РФ — части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (подстрекательство к присвоению или растрате)", — сказал представитель суда.
Согласно информации на сайте суда, ходатайство об аресте заявило Шестое следственное управление ГСУ СК РФ.
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Криминал , Видео , Иван Благодырь , РАН , СКР , МВД , РИА Новости , Владивосток , Новосибирск
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