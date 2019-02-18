Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек

18 февраля в Московском окружном военном суде начинается процесс по делу банды Аслана Гагиева по кличке Джако, которого называют главным киллером России . Он создал настоящую секту безжалостных убийц, повинных в смерти 60 человек. Среди подручных Джако были действующие сотрудники полиции и прокуратуры , а их арсеналу могли позавидовать иные спецподразделения: более 140 пистолетов, автоматов, винтовок и пулеметов, в том числе иностранного производства. На своем ремесле Гагиев зарабатывал миллионы евро, а тем, кто решал выйти из дела, хладнокровно выносил смертные приговоры. В истории одной из самых кровавых группировок России разбирался корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Секта

Вторым именем Аслана Митяевича Гагиева (ударение в фамилии — на первый слог, как принято в Осетии) стала кличка Джахъо, по-русски — Джако.

История того, как Гагиев получил эту кличку, достойна отдельного повествования. Осетинское имя Джако хорошо известно на Кавказе, а в Грузии даже стало нарицательным (кавказский вариант Тартюфа). Виной тому роман Михаила Джавахишвили «Хизани Джахъо» (в русском переводе «Обвал»), опубликованный в 1924 году. Сюжет произведения прост: осетин из местечка Хизан по имени Джако нанимается батраком к грузинскому князю, и, будучи весьма не глупым человеком, постепенно прибирает к рукам все его хозяйство: имение, всю землю и в конце его супругу Маргариту. Аслан Гагиев во многом повторил путь литературного Джако — а потому и получил его имя.

Вот только в реальной жизни Джако оказался более жесток и коварен, чем его прообраз. С 2004 по 2013 год в его организованное преступное сообщество (ОПС) входили 55 человек, объединенных в шесть банд. По данным следствия, за эти годы они совершили 49 особо тяжких преступлений: убийства и покушения, в том числе на сотрудников правоохранительных органов . Жертвами людей Джако, по данным следствия, стали 60 человек. Если же посчитать абсолютно все преступления, совершенные этой группировкой (незаконный оборот оружия, кражи, использование поддельных документов, похищение людей и тому подобное), то их окажется более 170.

Выбирая «объекты», бандиты не мелочились. От их рук погибли мэр Владикавказа Виталий Караев , вице-премьер республиканского правительства Казбек Пагиев (в день, когда был отдан приказ о его убийстве, он подал в отставку, так что в материалах дела его называют «бывшим заместителем председателя правительства»), начальник республиканского УБОП Марк Мецаев, заместитель начальника управления уголовного розыска республики Виталий Чельдиев, майор милиции Илья Касрадзе, председатель правления банка «Национальный Капитал» Дмитрий Плытник, владелец банков «Содбизнесбанк» и «Кредиттраст» Александр Слесарев и его семья, председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский… А еще —восемь членов банды, пытавшихся выйти из «секты» Джако.

Каждый раз после преступления члены банды уничтожали использованное оружие — и тем не менее в их тайниках следователи нашли более 140 пистолетов, автоматов, винтовок, пулеметов, тысячи патронов, десятки гранат… А еще форму сотрудников милиции, рации, наручники — и даже две бейсбольные биты.

— Формально эта организация называется «организованное преступное сообщество». Чаще ее называют «бандой Гагиева». Они сами себя называли «Братством» или «Семьей». Так же их называли и в следственной группе, но, вникая в суть дела, в голову приходит другой, на наш взгляд, более точный термин — «секта Гагиева». Потому что отношения между ее участниками больше похожи на религиозное поклонение, чем на иерархию «командир — сержант — солдат», — рассказывает полковник юстиции Руслан Тлисов, старший следователь по особо важным делам пятого отдела управления по расследованию особо важных дел главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«Вся наша семья — это мы!»

Почти все участники банды Гагиева в разговорах со следователями вспоминали одну из любимых фраз самого Аслана Гагиева: «Вся наша семья — это мы. И только мы!» Друг друга они называли «брат», имена используя редко. Только Джако для них был «Большой брат», или «Старший брат», а все остальные считались равными. Отсюда — и «братство», и «наша семья».

На Кавказе слово «брат» имеет смысл, отличный от того, что есть в других регионах России. Нет, кровное родство тоже имеет значение, но родственников почти всегда называют по имени, а, представляя другим, говорят «мой родной брат». Хорошего приятеля называют «другом». Но когда приятельство переросло в нечто большее, когда все вместе прошли и Крым , и дым, и воду, и трубы медные — вот тогда «Друг» становится «Братом». Именно так, с большой буквы. Это такая особая форма доверия.

Но к тем, кто входил в «секту Гагиева», на Кавказе не хотят применять это слово «брат». Их называют, как угодно — подельниками, бандитами, сектантами, — но не братьями.

— У них произошла полная подмена ценностей, — говорит полковник Тлисов. — Они в основном не родственники, большинство и познакомилось-то после того, как их к себе приблизил Гагиев, — но Джако сказал, и уже на следующий день они друг друга величают «братьями». Идеология полного подчинения. Они не братство — они секта. И самого Гагиева все до одного до сих пор боятся. Сильно боятся.

Осетин Аслан Гагиев родился 29 января 1971 года в селе Болкви Лагодехского района Грузии. Оттуда после окончания школы он переехал в Москву , где поступил в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ), который так и не окончил. То есть в Осетии он никогда постоянно не жил. В лихие девяностые в столице он собрал из земляков небольшую группу, специализирующуюся на агрессивной экономической деятельности. Обладая ясным и гибким умом, он, по оперативным данным, очень быстро раскрутился, подминая под себя чужой бизнес и капиталы.

Уже тогда Джако четко разделял полномочия и единолично держал в руках управление своей организацией. Он быстро захватывал все новые финансовые структуры и вскоре разбогател. А еще он хорошо умел заметать следы: уже к 2013 году в живых не осталось никого из тех, кто знал про его деятельность в 1990-х. Соответственно, и показания на Джако никто дать уже не может. Его прошлое, похоже, так и останется тайной.

В сетях Джако

— Аслан Гагиев — очень хороший психолог, обладающий даром убеждения. — считает Руслан Тлисов. — Человек, попавший в его сети, сам не замечает, как ступает на тонкий лед. Более того, вплоть до задержания Гагиева абсолютное большинство знакомых считали его «чистым» бизнесменом, никак не связанным с криминалом. Для всех он был осетином, самостоятельно поднявшимся до невероятных высот. Человеком, мечтавшим превратить Осетию в Швейцарию и работавшим ради этого. Человеком, который всегда помогает бедным и дает молодежи путевку в жизнь. Тяжело было поверить в то, что на самом деле Джако — жестокий и властный оборотень, интересующийся исключительно личной выгодой. И своих людей он всегда повязывал кровью.

Члены «секты Гагиева» (во всяком случае, те, кто сегодня осужден или сидит на скамье подсудимых) попадали в нее обычным путем: сначала их представляли самому Джако. С его разрешения новички начинали работать у него в охране, причем каждый считал, что ему выпал очень редкий шанс выбиться в люди. Потом их потихоньку начинали привлекать к «относительно законным» делам — проследить за одним, пригрозить другому.

К каждому Гагиев подбирал свой ключик: одному говорил, что это в интересах государства, другому — что вся надежда только на него, третьему просто рассказывал проблему, и тот сам вызывался ее решить. Результат всегда был одинаков — рано или поздно все оказывались повязаны кровью, и пути назад у них уже не было. «Он лично убеждал претендента в том, что иначе проблему не решить — надо убивать! И люди шли и делали, словно ягнята на заклании. А после им деваться уже было некуда», — вспоминает следователь Тлисов.

Причем надо понимать, что в начале нулевых Осетия находилась в очень сложном положении: экономика была разрушена, безработица, социальное расслоение. Республика жила только за счет нелегального производства водки и торговли оружием: грузино-осетинская война насытила местный рынок сотнями тысяч боевых стволов, от старых АК-47 до абсолютно новых штурмовых винтовок Colt и AR-15. Процветал киднеппинг. А с наступлением темноты все запирались по домам. Все это Джако учитывал и использовал себе во благо.

Из материалов уголовного дела — характеристика организованного преступного сообщества, созданного Асланом Гагиевым:

Гагиев, являясь руководителем преступного сообщества, как лично, так и через руководителей структурных подразделений преступной организации для внушения участникам ОПС убежденности в необходимости совершения преступлений, в том числе убийств, разжигал в них чувство ненависти к потенциальным жертвам, выставляя последних криминальными личностями, а также культивировал чувство корысти и жажду незаконного обогащения с целью проявления жестокости и пренебрежения общечеловеческим нормам морали.

Руководитель преступной организации Гагиев разработал правила, в соответствии с которыми рядовые члены преступного сообщества общались только с руководителями структурных подразделений, в которые они входили, тем самым не имея прямой связи с ним, а также руководителями и членами других структурных подразделений. Безоговорочное подчинение участников преступной организации руководителям выражалось в готовности прибыть по первому требованию в условное место и выполнить отведенные им роли при совершении преступлений.

«Приказ выполняли не задумываясь»

По данным следствия, «секта Гагиева» состояла из шести банд и штаба. Штаб состоял из самого Гагиева, его помощника, двух его заместителей — правой и левой руки, а также личного начальника связи.

Сам Джако отдавал приказы и давал деньги, а также обеспечивал материальную базу (деньги, полученные в основном от его финансово-экономической деятельности): он арендовал квартиры, офисы и коттеджи в Москве, Подмосковье и Осетии. Но сам почти всегда оставался в тени. Даже в России он часто пользовался безупречным паспортом на имя Сергея Морозова — чтобы лишний раз не светиться.

Первым помощником Джако был его однофамилец и давний соратник Олег Гагиев по прозвищу Боте, или Малыш. Еще в 2002 году он был задержан за тройное убийство, и уголовное дело даже направили в суд — однако Джако дал взятку, и присяжные оправдали Боте.

Правой рукой Аслана Гагиева был Артур Джиоев. У него в подчинении была своя группа боевиков, но его главной функцией была координация деятельности всей банды и планирование преступлений, в том числе — способов и методов убийств. В январе 2019 года он осужден на 17 лет лишения свободы.

Левая рука Гагиева — Георгий Дзугутов. Своей группировки у его не было, и поэтому в секте он занимал третью позицию, осуществляя координацию и принимая участие в планировании. Среди прочего, именно Дзугутов отвечал за оказание медицинской помощи всем членам секты. В июне 2015 года его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Аркадий Габалов (Галстук) — начальник связи. Бывший следователь прокуратуры и даже заместитель руководителя республиканского следствия, уволенный еще до вступления в банду «по компрометирующим мотивам». Он отвечал за передачу приказов от Джако к подчиненным и в обратную сторону. Но главная его функция, по версии следствия, — консультирование секты по вопросам противодействия правоохранительным органам: Галстук отлично знал все тонкости следственно-оперативной работы.

Структурными подразделениями (бандами) руководили Олег Дзарахохов (Колобок), Сергей Бегларян (Армян, убит «братьями»), Бахром Секинаев (Барон), Денис Кокоев, Олег Гагиев (Ботэ, или Малыш) и Алан Торчинов (убит «братьями»). И уже упоминавшийся Артур Джиоев — правая рука, получивший руководство над бандой задержанного Олега Гагиева.

Любое преступление планировалось таким образом, что от начала до конца его совершала одна из банд, а другие ничего об этом не знали. Таким образом достигалась эффективная секретность. Кроме того, внутри каждой из группировок существовало распределение обязанностей. Кто-то занимался слежкой, кто-то был водителем, ну а кто-то — киллером. И хотя никакими формальными приказами такое распределение ролей не оформлялось, каждый, по сути, знал свое место.

— Все члены «секты Гагиева» получали ежемесячную зарплату; за конкретную работу им не доплачивали, и премий не полагалось, — объясняет полковник Тлисов. — Мы изъяли блокнот, где фиксировалась бухгалтерия одной из банд, в которую входили шесть человек. Ежемесячно руководитель получал 30-35 тысяч долларов на нужды своей группировки. Из них он выплачивал своим людям по 50-60 тысяч рублей — в то время средняя зарплата в республике составляла 16-18 тысяч рублей. А остальные деньги тратились на закупку оружия, покупку и обслуживание автомобилей, замену сим-карт в телефонах…

По словам Руслана Тлисова, исполнителям не объясняли, за что именно надо убрать человека. «Они просто получали приказ и выполняли его не задумываясь. Потому что так было надо! Даже когда поступал приказ убить своего "брата", с которым они еще вчера делились всем…»

Способов убийства в секте было всего три. Самый распространенный — на голову пленнику надевался плотный целлофановый пакет, а потом он плотно обматывался скотчем, от шеи до глаз. Жертва при этом испытывает страшные мучения, как физические, так и психологические (звук разматываемого скотча неприятен сам по себе, а многие его просто не переносят). Часто использовали автоматы и пистолеты-пулеметы; при этом жертв буквально решетили, выпуская не менее 25 пуль. Однажды за 15 секунд двое киллеров отстреляли по три рожка — всего 180 патронов. И только изредка «секта Гагиева» использовала снайперские винтовки.

Простое перечисление всех убийств и покушений на убийства, совершенных сектантами Гагиева, занимает без малого 12 листов. Причем в редких случаях удалось установить причины преступлений: почти везде мотивом указан «приказ Джако». «Лента.ру» публикует список отдельным материалом.

Отступники

Сегодня, когда суд над «сектой Гагиева» только начинается, говорить о роли каждого из ее участников преждевременно. Но одну историю не упомянуть нельзя — во-первых, ее герой был убит своими «братьями», а во-вторых, она наиболее красноречиво описывает отношения, царившие внутри братства.

Это история Макса Николаева.

Максим Николаев родился во Владикавказе в 1982 году. Он с детства увлекался спортом, регулярно после школы посещая спортзал. Именно тот, в котором занимались ребята, ставшие затем членами одной из банд в «секте Гагиева». Упорного и способного паренька приметил Сергей Бегларян — давний друг Джако, возглавивший одну из первых его группировок. Постепенно между подростком и мужчиной, годившимся ему в отцы, возникли дружеские (но пока не «братские») отношения.

Со временем Максима, получившего поначалу кличку Малыш, стали приглашать за взрослый стол. Новые друзья заботились о пареньке, и, когда ему исполнилось 18 лет, Малыша отправили служить в армию. Причем сделали так, чтобы он попал в воздушно-десантные войска. Достоверно установить сейчас уже невозможно, но, скорее всего, Малыша уже тогда готовили к карьере в «братстве». Вскоре ему поменяли и кличку: Малышом он быть перестал, но так как все еще оставался самым молодым — его стали звать Пионером.

После дембеля в 2002 году Максима представили Аслану Гагиеву, и тот буквально очаровал паренька. Поэтому предложение поступить на службу в милицию Пионер воспринял как приказ — тем более, что сам Джако похлопотал за кандидата с блестящими анкетными данными.

После обучения Максима Николаева направили на службу в самое закрытое подразделение милиции — оперативно-поисковое бюро (ОПБ), больше известное как «служба наружного наблюдения», или попросту «наружка». Это — элита милиции–полиции, ее разведка, глаза и уши, имеющая доступ ко всем самым современным средствам розыска. Внутри ОПБ есть три самостоятельные структуры: «топтуны» — те, кто в буквальном смысле ходят за подозреваемыми, разведка — те, кто собирает любую имеющуюся информацию о подозреваемых, и техническое бюро: специалисты, контролирующие электронные каналы — прослушка, видеонаблюдение и т.д. Николаев оказался в разведке. Фактически — элите элит.

Службу Максим Николаев проходил в ОПБ ГУВД по Московской области, одном из лучших подразделений российской тогда еще милиции. Он спокойно проходил все до одной проверки, и никаких претензий к нему не было. Во всяком случае очередные звания ему присваивали без задержек.

Но одновременно с этим Николаев был одним из самых активных участников боевой группировки Сергея Бегларяна (Армян). Он не только делился с «братьями» служебными секретами, но и сам участвовал в преступлениях.

В декабре 2004 года Николаев принял участие в похищении и убийстве владельца АКБ «Национальный капитал» Плытника, в октябре 2005-го расстрелял семью банкира Слесарева, а в декабре 2005-го похитил банкира Новосельского… По данным следствия, с 2004 по 2011 год Николаев в составе своей банды лично убил 25 человек. И, кроме того, активно снабжал «секту Гагиева» данными биллинга и прослушки, которые получал, пользуясь служебным положением и доверием руководства.

Но к ноябрю 2010 года и Сергей Бегларян, и Максим Николаев разочаровались в Гагиеве. Они заявили, что выходят из «братства». Для Джако это был серьезный удар — и по репутации, и по самолюбию.

— Каким-то образом Джако узнал, что 11 декабря 2010 года Максим Николаев обязательно появится в офисе на улице Карьер в Москве, и приказал устроить ему там засаду, — вспоминает старший следователь Тлисов. — Когда Пионер вошел внутрь, то первым там увидел Аслана Гагиева. Николаев попытался сбежать, но во дворе «братья» догнали его, сбили с ног, связали — и привели обратно. После короткой беседы с Джако Николаева отвезли на конспиративную дачу секты в деревне Бузланово Красногорского района Подмосковья, где почти сутки пытали, добиваясь информации о местонахождении Армяна. Затем его убили традиционным для секты способом, тело расчленили и разбросали по обочинам Ленинградского шоссе в Московской и Тверской областях.

Судя по всему, даже под пытками Пионер не выдал конспиративной квартиры своего руководителя, а потому Бегларяна решили выманить из его укрытия. Для этого один из участников банды сообщил ему по телефону, что Пионера задержали сотрудники управления собственной безопасности МВД. А потому надо обсудить проблему на встрече — ее назначили 20 декабря в кафе с говорящим названием «Ф-1».

Но на подъезде Армяна ждала засада — два участника банды, вооруженные пистолетами-пулеметами Scorpion и Agram-2000 с глушителями. Они заметили автомобиль отступника, открыли по нему огонь, но оба ствола заклинило. Киллеры выпустили всего десять пуль (по пять каждый), и ни одна из них не попала в жертву. Бегларян окончательно залег на дно — свести с ним счеты людям Джако удалось только два года спустя, в октябре 2012-го.

Кровавая жатва

Много лет само существование «секты Гагиева» было тайной — сказывались и строгая конспирация, и дисциплина, и консультации бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов. На секретность тратились большие средства: ежемесячно менялись сим-карты, автомобили и конспиративные квартиры. Преступления, совершенные подручными Джако, даже теоретически нельзя было связать между собой.

Только изредка оперативникам приходила информация, что в Москве и в Северной Осетии действует хорошо законспирированная группа, специализирующаяся на заказных убийствах. Но ее состав, руководитель и участники оставались неизвестными. Хотя фамилия Гагиева однажды всплыла в оперативных материалах, но в тот момент никаких доказательств его причастности найти не удалось.

В 2008 году «секта Гагиева» действовала очень активно, совершив 15 из своих 49 преступлений. В марте был убит начальник УБОП МВД республики Марк Мицаев, в октябре — начальник отдела управления уголовного розыска МВД республики Вадим Чельгиев и его сын. В ноябре — мэр Владикавказа Виталий Караев, а 31 декабря — бывший вице-премьер республики Северная Осетия — Алания Казбек Багиев и его водитель. Эти расправы не могли не привлечь внимание, и на расследование были брошены лучшие силы СКР и МВД. Причем местных оперативников и следователей не привлекали — специально, чтобы исключить влияние внутриреспубликанских связей.

— Для расследования этих резонансных преступлений группа следователей ГСУ по тогда еще Южному федеральному округу прибыла в город Владикавказ, — вспоминает Руслан Тлисов. — Связи мы тогда еще не видели, но, по очень скудной оперативной информации, в республике действовала банда, и нельзя было исключить, что все эти преступления совершены одними и теми же людьми. Конкретики не было, мы даже не знали, на чем специализируется эта банда. Речь шла о каких-то местных ребятах, без имен-фамилий. Но именно тогда, в конце 2008 года, мы в первый раз услышали прозвище Джако, хотя даже предположить не могли, кто за ним скрывается.

Вышли на след

Примерно в середине января 2008-го появились первые задержанные: Остаев и Алборов. И в первых числах февраля 2009 года они начали давать показания: сдали одного из «братьев» — сотрудника Управления уголовного розыска МВД республики Калагова. И с этого момента разрозненные эпизоды стали объединяться в серию. В итоге удалось раскрыть семь преступлений и задержать в Москве помощника Джако Олега Гагиева (Ботэ) и его правую руку Артура Джиоева. Но показаний на самого Джако никто не дал.

Тут надо уточнить: еще в 2002 году Олег Гагиев и два его приятеля на окраине села Саниба во время бандитских разборок убили трех человек. И вскоре двое из убийц — Ботэ и некто по фамилии Кодоев — были задержаны, дело расследовали и передали в суд. Но в 2006 году неожиданно для всех присяжные оправдали Гагиева и Кодоева, после чего они вышли на свободу. Лишь в 2014 году следователи узнали: Джако заплатил несколько миллионов евро суду, чтобы его подручного освободили. Именно поэтому в 2009-м показаний на Джако никто и не дал — арестованные были убеждены, что «Старший брат» их и на этот раз выкупит.

Но остальные убийства (к ним были причастны другие банды из «секты Гагиева») так и оставались нераскрытыми. Вплоть до 2013 года, когда 6 июня во Владикавказе на улице Куйбышева расстреляли некоего Алана Торчинова, которого все считали бизнесменом. Позже выяснилось, что он был одним из членов «секты», а на следующий день в Беслане неизвестные открыли стрельбу на его похоронах. В итоге погибли два участника церемонии, хотя киллеры целились в брата Торчинова, который не пострадал. Именно он дал первые показания на Джако.

Но к этому времени Аслан Гагиев уже покинул Россию.

Расстрел на похоронах шокировал республику. Это в принципе не по понятиям, а на Кавказе такой поступок и вовсе ставит человека вне всех известных законов. Люди начали рассказывать. Уже через несколько недель были установлены и задержаны все причастные к обоим расстрелам. Оказалось, что в руки следователей СКР попали участники двух банд из «секты Гагиева»: одни стреляли в Алана Торчинова, вторые — на его похоронах. Фактов оказалось достаточно, чтобы прижать задержанных. Они вскоре заговорили — и уже в сентябре 2013 года следователи получили достаточно материалов, чтобы возбуждать уголовное дело уже в отношении Алана Гагиева, причем по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

В декабре того же 2013 года был задержан Григорий Дзугутов, левая рука Джако, причем очень информированная. Тогда следователи узнали о серии убийств в Москве и в Московской области, которые организовал Аслан Гагиев. Чуть позже Дзугутов дал показания о структуре «секты Гагиева», о количестве и составе входящих в нее банд, почти о всех убийствах. В результате в августе 2014 года в поселке Раменки-1 Одинцовского района Московской области на одной из конспиративных дач были задержаны пять «братьев», которые тоже стали говорить.

Из материалов уголовного дела — характеристика организованного преступного сообщества, созданного Асланом Гагиевым:

Сплоченность преступного сообщества нашла выражение и в выработке единой ценностной ориентации, согласно которой члены сообщества были взаимозависимы и подчинялись общим принципам и нормам поведения, сформированным в результате ложного, вымышленного ими представления о их превосходстве над другими членами гражданского общества.

Наряду с этим, деятельность преступного сообщества отличалась эффективностью функционирования, отработанной системой конспирации и обеспечением мер по защите от разоблачения. Для поддержания внутренней дисциплины, а также в целях недопущения утечки информации руководители преступного сообщества запрещали рядовым участникам общаться друг с другом.

Австрийский переплет

Аслан Гагиев был объявлен в международный розыск в феврале 2014 года. А в мае 2015-го в Австрии Джако был задержан полицией с фальшивым паспортом гражданина Болгарии и арестован. Началась долгая процедура экстрадиции.

Год Джако провел в Венской тюрьме, а потом его выпустили под залог в 100 тысяч евро. Он продолжал оставаться в Вене — у него в Австрии был свой дом и хороший бизнес. К тому же — грамотные адвокаты, которые использовали все возможные тонкости закона — вплоть до того, что предъявили суду справку об аэрофобии Аслана Гагиева, которая является непреодолимым препятствием к его выдаче российскому правосудию.

— Когда весной 2018 года австрийский суд в очередной раз постановил выпустить Джако под залог в 100 тысяч евро, на этот раз из экстрадиционной тюрьмы, я вылетел в Вену, имея при себе доказательства причастности Гагиева к тяжкому уголовному преступлению, — рассказывает полковник юстиции Султан Орзаев, заместитель руководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по СКФО. — На профессиональных юристов такие доказательства, особенно видеозаписи, производят впечатление. И суд постановил: аргументы адвокатов отклонить, Гагиева экстрадировать для осуществления правосудия на родине.

В июне 2018 года Гагиев был доставлен в Москву. От дачи показаний он отказался. Но собранных доказательств достаточно — и расследование уголовного дела закончено. Сейчас Джако знакомится с ним и по-прежнему ничего не говорит.

Пропавшие миллиарды

С 2004 по 2013 год в «секту Гагиева» входили 55 человек, в том числе девять сотрудников правоохранительных органов — как действующих, так и бывших.

На сегодняшний день из 55 участников банды 25 уже осуждены. Еще 12 (по версии следствия, они виновны в 35 убийствах) находятся на скамье подсудимых в Московском окружном военном суде. Восемь «братьев» были ликвидированы своими же. Еще девять покинули пределы России летом 2013 года. Их разыскивает Интерпол

Финансовая деятельность Джако тщательно исследуется следователями МВД. По неполным данным, Гагиев незаконно вывел из России более 2 миллиардов евро, полученных от преступной деятельности. По версии правоохранительных органов, его «Финансово-лизинговая компания» причастна к серии банкротств и рейдерских захватов, а также многомиллиардным сомнительным сделкам.

Но сами деньги найти не удалось.