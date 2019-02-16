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«Кто решится вести дела с россиянами, выкинут из окна»
«Кто решится вести дела с россиянами, выкинут из окна»

Выяснилось, как будет работать закон против криминальных авторитетов 

Деловая газета «Взгляд» 19 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Закон, направленный против верхушки криминальных структур, коснется только тех главарей организованной преступности, которые будут признаны таковыми после вступления поправок в силу, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
В ведомства отметили, что уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, обратной силы не имеет, то есть не распространяется на лиц, совершивших преступление до вступления такого закона в силу, передает «Интерфакс».
Кроме того, уточняется, что расследование будет производиться следователями органов внутренних дел России, а также следователями органа, выявившего эти преступления. Органы предварительного следствия включены в состав МВД, ФСБ и СКР.
В пятницу президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы проект закона, которым вводится уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за «занятие высшего положения в преступной иерархии».
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Криминал , Владимир Путин , ФСБ , Госдума , СКР , МВД , Интерфакс
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