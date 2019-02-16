Выяснилось, как будет работать закон против криминальных авторитетов

Закон, направленный против верхушки криминальных структур, коснется только тех главарей организованной преступности, которые будут признаны таковыми после вступления поправок в силу, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

В ведомства отметили, что уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, обратной силы не имеет, то есть не распространяется на лиц, совершивших преступление до вступления такого закона в силу, передает «Интерфакс»

СКР. Кроме того, уточняется, что расследование будет производиться следователями органов внутренних дел России, а также следователями органа, выявившего эти преступления. Органы предварительного следствия включены в состав МВД, ФСБ