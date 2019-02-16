Тягач с прицепом угнали в Санкт-Петербурге

Необычный угон совершили неизвестные злоумышленники в Санкт-Петербурге . Им приглянулся не автомобиль, а тягач. Причём, с прицепом.

В полицию с заявлением о краже обратился местный житель. Он оценил ущерб в 6,5 млн рублей.

Угон принёс ему массу неприятностей. Дело в том, что машина была арендована и принадлежала лизинговой компании, сообщает «Росбалт»

Для каких целей угонщикам потребовалась такая техника и где они её собрались прятать — неясно.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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