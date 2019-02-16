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Тягач с прицепом угнали в Санкт-Петербурге 

News.ru 1 час назад
Фото: Jim Thompson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Необычный угон совершили неизвестные злоумышленники в Санкт-Петербурге. Им приглянулся не автомобиль, а тягач. Причём, с прицепом.
В полицию с заявлением о краже обратился местный житель. Он оценил ущерб в 6,5 млн рублей.
Угон принёс ему массу неприятностей. Дело в том, что машина была арендована и принадлежала лизинговой компании, сообщает «Росбалт».
Для каких целей угонщикам потребовалась такая техника и где они её собрались прятать — неясно.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее News.ru рассказывал о другом нетривиальном угоне. Житель Краснодарского края похитил грузовик у коммунальщиков ради свидания с любимой. К благоверной подозреваемый решил поехать на «ГАЗели».
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Криминал , Происшествия , Росбалт , Санкт-Петербург
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