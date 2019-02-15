Расстрел таксиста в Москве попал на видео

Расстрел таксиста на юго‐востоке Москвы попал на видео

Убийство 52-летнего таксиста Гариба Оруджева возле его дома на Самаркандском бульваре сняли камеры видеонаблюдения, установленные на двери подъезда. Кадры оказались в распоряжении «360».

Убийцы поджидали мужчину у подъезда в BMW X6 с замазанными грязью номерами. Когда Оруджев показался, в него выпустили не менее пяти пуль из пистолета «Глок».

После происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве.

Нападение произошло в тот же день, что и перестрелка в кафе «Неолит», после которой задержали 18 человек. Как сообщили СМИ, в полиции не исключают, что эти происшествия могут быть связаны.