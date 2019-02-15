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Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Полиция проверяет 25 человек на причастность к массовой драке около кафе на юго-востоке Москвы, у них изъяты травматические пистолеты и ножи, передает «Интерфакс».
По данным осведомленного источника, в ходе инцидента двое полицейских получили легкие ссадины и ушибы.
У доставленных в полицию в ходе личного досмотра были обнаружены пять ножей, два травматических пистолета Grand Power, пистолет МР-80-13Т, уточняет Telegram-канал «112» и публикует служебный документ с показаниями очевидцев инцидента.
Один из них рассказал полицейским, что около 22:30 в кафе зашли 30-40 человек, предположительно чеченцев, которые стали ломать мебель. Четверо визитеров потребовали от мужчины показать, где хранится видео с камер наблюдения. Испугавшись угроз, очевидец показал им серверную, откуда те забрали видеорегистратор и жесткий диск.
Видео из разрушенного кафе публикует «112».
Очевидец сообщил полиции, что причиной конфликта стало избиение уроженца Чечни гражданами Азербайджана.
Ранее 15 февраля сообщалось, что хозяин «Неолита» некто Яшар Алиев «со своими ребятами» избил чеченца. В отместку представители диаспоры обстреляли и устроили драку вечером 14 февраля. Вооруженные люди приехали на автомобилях с замазанными грязью и снегом номерами. Очевидцы говорят, что нападавшие разговаривали на чеченском языке.
За два года в полицию поступило 62 обращения местных жителей на деятельность «Неолита». Жители Печатников добились закрытия кафе через суд и Роспотребнадзор, но заведение продолжило работать.
После массовой драки возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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Криминал , Видео , Происшествия , Роспотребнадзор , Интерфакс , Москва
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