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Рецидивист в Брянске, убивший школьницу, получил 24 года 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Суд приговорил к 24 годам лишения свободы рецидивиста, который убил школьницу из-за мобильного телефона, следует из сообщения на сайте Брянского областного суда.
Тело 15-летней школьницы с признаками насильственной смерти было обнаружено в городе Клинцы вечером 10 октября прошлого года. История получила широкий общественный резонанс, внимание жителей города почти две недели было приковано к поискам неизвестного, зарезавшего девочку на улице. При задержании подозреваемого по месту его жительства были обнаружены предполагаемое орудие преступления (нож) и мобильный телефон, похищенный у потерпевшей.
Как установили следствие и суд, подсудимый, который ранее был трижды судим за тяжкие преступления, напал на девушку, пытаясь завладеть ее мобильным телефоном. Когда жертва стала оказывать сопротивление и звать на помощь, он нанес ей несколько ножевых ударов, от которых она скончалась на месте.
"Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ и назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы. Первые восемь лет лишения свободы осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и взыскал с осужденного четыре миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Суд взыскал с осужденного процессуальные издержки в пользу государства.
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Криминал , Происшествия , ФСИН , Брянск
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