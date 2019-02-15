Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве задержали основателя компании Baring Vostok Майкла Калви 

РИА Новости + ещё 28 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви задержан в Москве вместе еще с пятью людьми по делу о крупном мошенничестве, следует из базы данных Басманного суда.
"Следствие просит заключить под стражу Калви и пять других фигурантов, им вменяется статья "Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере"", — рассказала РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, не уточняя другие детали.
Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.
Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Как говорится на сайте структуры, капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает 3,7 миллиарда долларов, компания вложила в экономику России 2,8 миллиарда долларов.
Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви принадлежит контрольный пакет акций банка "Восточный", входящего в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.
Последние новости
"Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Исход игры "Кто хочет стать миллионером?" с участием Друзя аннулировали
Комментарии
Криминал , Происшествия , Юнона Царева , Майкл Калви , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Путин присвоил Ковтуну звание Героя России
Политика
«Бежали толпы»: День всех влюбленных закончился стрельбой
Криминал Происшествия
США обвинили в предательстве Европы
США Армия
Соловьев устроил разборки с украинцем
Общество
Начало массовой драки в Москве попало на видео
Происшествия Криминал
Оттепель, но ненадолго: когда вернутся морозы
Погода Новости Москвы
Пока вы спали: Россия готовит адекватный ответ США
Общество
Скабеева захотела выдвинуться в президенты Украины
Общество Статьи
Названа вероятная страна следующего Майдана
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение