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Четверо неизвестных избили в Москве битами главу фарма-компании из Индии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четверо неизвестных избили на юго-востоке Москвы жителя Индии, возглавляющего фармацевтическую компанию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Полицией установлено, что вечером 14 февраля по адресу: ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, четверо неизвестных битами нанесли телесные повреждения жителю Индии 1967 г. рождения Лумбу Джиоти — директора ООО «Джодос Экспоим» и его водителю, а также из неустановленного оружия произвели в их сторону не менее четырех выстрелов, после чего отняли у Л. Джиоти телефон и скрылись на BMW», — рассказал собеседник агентства.
Материальный ущерб составил 130,5 тыс. руб. Водителя с огнестрельным ранением затылочной и теменной областей головы доставили в больницу для оказания медпомощи, после чего отпустили. Л. Джиоти в свою очередь был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и огнестрельной раной головы.
«Для розыска и задержания автомобиля с неизвестными на территории нескольких округов проводился план «Перехват», но он не принес результатов», — отметил источник.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).
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Криминал , Происшествия , Индия , Москва
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