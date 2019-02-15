На прохожих в Москве натравили бойцовых собак

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На прохожих у станции МЦК Окружная натравили бойцовых собак 

Москва24 1 час назад
Полиция изучает записи камер видеонаблюдения в Тимирязевском районе. На кадры попал конфликт у станции МЦК Окружная, сообщает телеканал Москва 24.
На двух мужчин, по их же словам, из-за вскользь брошенного замечания напал агрессивный собаковод. Конфликт обернулся химическим ожогом глаза. Нарушитель уже задержан и успел объясниться. Он утверждает, что на крайние меры он пошел из любви к животным.
"Все было очень быстро. Я испугался за своего питомца. Применил средство самообороны — перцовый баллончик — в его сторону", — объяснил владелец собак.
Почему мужчина выгуливал собак без намордника и было ли применение баллончика оправданным — сейчас разбираются правоохранители. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье о нанесении вреда здоровью. Если собаковода признают виновным, ему может грозить до двух лет лишения или ограничения свободы, принудительные работы или штраф.
"В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для проведения следственных действий", — сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.
По словам очевидцев, это не первый подобный случай. Мужчина с американскими стаффордширскими терьерами якобы давно держит в страхе весь район. По словам сотрудников МЦК, молодой человек ежедневно выгуливает собак по этому маршруту и проходит мимо Окружной. Возможно, теперь жители района смогут вдохнуть спокойно.
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Криминал , Видео , Происшествия , МВД , Москва
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