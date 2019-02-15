Мужчину застрелили на юго-востоке Москвы

Неизвестные застрелили 45-летнего мужчину в столичном районе Выхино.

Преступление совершено на Самаркандском бульваре. По словам очевидцев, мужчину убили у подъезда жилого дома.

Стрелявшим удалось скрыться на иномарке BMW X6. Для розыска преступников введен план «Перехват», сообщает РЕН ТВ

Правоохранительные органы не исключают, что данное убийство может быть связано со стрельбой в кафе в районе Курьяново, в результате которой пострадал один человек.

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