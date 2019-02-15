Подозреваемый в краже регалий шведского короля признал вину

В ходе судебного заседания в пятницу 22-летний подозреваемый в краже похоронных регалий короля Швеции Карла IX (1550-1611) признал свою вину, сообщает телеканал SVT, ведущий трансляцию из зала суда.

Ранее подозреваемый заявлял, что был свидетелем кражи, однако после того, как эксперты обнаружили следы его ДНК на украденных предметах, мужчина признал свою вину.

Регалии, две королевские короны и державы, украденные в конце июля 2018 года из собора Стренгнес близ Стокгольма, были найдены 5 февраля. Неизвестный подбросил их в мусорный контейнер в пригороде Стокгольма Окерсберга.

В настоящее время по делу о краже проходят трое человек. До кражи страховая стоимость предметов оценивалась в 6,5 миллионов евро, после эксперты снизили ее до 800 тысяч, поскольку предметам был нанесен сильный урон.