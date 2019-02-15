Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемый в краже регалий шведского короля признал вину 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В ходе судебного заседания в пятницу 22-летний подозреваемый в краже похоронных регалий короля Швеции Карла IX (1550-1611) признал свою вину, сообщает телеканал SVT, ведущий трансляцию из зала суда.
Ранее подозреваемый заявлял, что был свидетелем кражи, однако после того, как эксперты обнаружили следы его ДНК на украденных предметах, мужчина признал свою вину.
Регалии, две королевские короны и державы, украденные в конце июля 2018 года из собора Стренгнес близ Стокгольма, были найдены 5 февраля. Неизвестный подбросил их в мусорный контейнер в пригороде Стокгольма Окерсберга.
В настоящее время по делу о краже проходят трое человек. До кражи страховая стоимость предметов оценивалась в 6,5 миллионов евро, после эксперты снизили ее до 800 тысяч, поскольку предметам был нанесен сильный урон.
Последние новости
"Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Исход игры "Кто хочет стать миллионером?" с участием Друзя аннулировали
Криминал , Швеция
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
«Мелкие ничтожества»: Отец Децла ответил хейтерам
Шоу-бизнес
Путин присвоил Ковтуну звание Героя России
Политика
«Бежали толпы»: День всех влюбленных закончился стрельбой
Криминал Происшествия
США обвинили в предательстве Европы
США Армия
Соловьев устроил разборки с украинцем
Общество
Начало массовой драки в Москве попало на видео
Происшествия Криминал
Оттепель, но ненадолго: когда вернутся морозы
Погода Новости Москвы
Пока вы спали: Россия готовит адекватный ответ США
Общество
Скабеева захотела выдвинуться в президенты Украины
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение