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Путин взялся за криминальных авторитетов 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новой статье Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об это сообщает ТАСС в четверг, 14 февраля.
По мнению главы государства, сегодня криминальные авторитеты могут избегать ответственности при помощи своего статуса в преступном мире.
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«При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена», — говорится в пояснительной записке.
Президент считает целесообразным это исправить — лишать свободы сроком от 8 до 15 лет. Кроме того, подсудимый будет обязан выплатить штраф в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.
Путин также предложил считать отдельным составом преступления сам факт участия в собраниях преступного сообщества. В случае принятия законопроекта за этот будут сажать от 12 до 20 лет. Также документом предполагается ужесточение наказания по другим частям статьи 210 УК «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».
Российское законодательство не имеет четкого определения понятия криминальный авторитет.
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Комментарии90
Криминал , Видео , Происшествия , Владимир Путин , Госдума , ИТАР-ТАСС
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