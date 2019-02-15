Американский маньяк рисовал портреты убитых женщин 

Маньяк Сэмюэл Литтл рисовал портреты своих жертв. ФБР опубликовало «творения» убийцы, чтобы установить личности погибших.
По предварительным данным, преступник убил 90 женщин. Большинство из них — бездомные, наркоманки и проститутки. Злоумышленника приговорили к пожизненному заключению без права на УДО. В 2018 году он признался, что вместо трёх человек убил 90 и орудовал более 30 лет, пишет Esquire.
На данный момент силовики смогли подтвердить 34 преступления из 90. Литтл в прошлом занимался боксом и мог одним ударом оглушить человека. По его словам, большинство злодеяний он совершил в период с 1970 по 2005 годы.
«На телах женщин не было ножевых и огнестрельных ранений, поэтому многие дела были классифицированы как передозировка наркотиками, несчастный случай или естественная смерть», — говорится в сообщении Федерального бюро расследований.
Душегуб запомнил всех жертв, места убийств и марки автомобилей, но не может назвать даты, что осложняет поиск улик. Литтлу 78 лет.
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