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Американский маньяк рисовал портреты убитых женщин 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: fbi.gov
Маньяк Сэмюэл Литтл рисовал портреты своих жертв. ФБР опубликовало «творения» убийцы, чтобы установить личности погибших.
По предварительным данным, преступник убил 90 женщин. Большинство из них — бездомные, наркоманки и проститутки. Злоумышленника приговорили к пожизненному заключению без права на УДО. В 2018 году он признался, что вместо трёх человек убил 90 и орудовал более 30 лет, пишет Esquire.
На данный момент силовики смогли подтвердить 34 преступления из 90. Литтл в прошлом занимался боксом и мог одним ударом оглушить человека. По его словам, большинство злодеяний он совершил в период с 1970 по 2005 годы.
«На телах женщин не было ножевых и огнестрельных ранений, поэтому многие дела были классифицированы как передозировка наркотиками, несчастный случай или естественная смерть», — говорится в сообщении Федерального бюро расследований.
Душегуб запомнил всех жертв, места убийств и марки автомобилей, но не может назвать даты, что осложняет поиск улик. Литтлу 78 лет.
Ранее News.ru сообщал об украинских киллерах, планировавших совершить два преступления на территории Краснодарского края в РФ. Их пособник, проживающий в России, «заказал» подозреваемым ликвидацию двоих знакомых.
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Криминал , ФБР
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