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В Нижнем Новгороде женщина убила сожителя за отказ помочь в День влюбленных 

РИА Новости + ещё 6 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Жительница Нижнего Новгорода задержана по подозрению в убийстве сожителя из-за того, что он отказался помочь ей чистить картошку в День всех влюбленных, сообщает следственное управление СК РФ по области.
По версии следствия, 14 февраля в ходе бытовой ссоры между сожителями женщина нанесла ножевое ранение потерпевшему. Мужчина был госпитализирован в городскую больницу, где в тот же день скончался.
"В отношении жительницы Сормовского района Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемся задержана, она созналась в преступлении. При допросе женщина рассказала, что поссорилась с сожителем из-за того, что тот отказался помочь ей почистить картофель. В ходе конфликта она нанесла ему ранение ножом, которым чистила овощи", — сообщает СУСК.
В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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