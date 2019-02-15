В Нижнем Новгороде женщина убила сожителя за отказ помочь в День влюбленных

Жительница Нижнего Новгорода задержана по подозрению в убийстве сожителя из-за того, что он отказался помочь ей чистить картошку в День всех влюбленных, сообщает следственное управление СК РФ по области.

По версии следствия, 14 февраля в ходе бытовой ссоры между сожителями женщина нанесла ножевое ранение потерпевшему. Мужчина был госпитализирован в городскую больницу, где в тот же день скончался.

"В отношении жительницы Сормовского района Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемся задержана, она созналась в преступлении. При допросе женщина рассказала, что поссорилась с сожителем из-за того, что тот отказался помочь ей почистить картофель. В ходе конфликта она нанесла ему ранение ножом, которым чистила овощи", — сообщает СУСК.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.