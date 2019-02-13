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Суд оставил в СИЗО героиню статьи об употреблении героина А. Глазову 

Агентство «Москва» + ещё 3 6 часов назад
Фото: ТАСС
Мосгорсуд признал законным арест героини статьи об употреблении героина Анны Глазовой, находившейся в розыске по подозрению в хранении наркотиков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
«В Московском городском суде рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Кузьминского районного суда Москвы от 1 февраля 2019 г. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу А. Глазовой. Определением судьи Московского городского суда постановление Кузьминского районного суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сказала пресс-секретарь.
Ранее Кузьминский районный суд арестовал девушку по 27 февраля 2019 г. До ареста она находилась под подпиской о невыезде, а с 17 ноября 2018 г. была объявлена в розыск.
А. Глазовой вменяют ч. 1 ст. 228 УК РФ — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
Ранее сообщалось, что у 27-летней жительницы столицы при задержании обнаружена и изъята прозрачная банка с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 гр. Источник в правоохранительных органах уточнил Агентству «Москва», что задержана А. Глазова, которой была посвящена статья об употреблении героина в интернет-издании «Батенька, да вы трансформер».
В декабре 2018 г. интернет-издание опубликовало статью, в которой рассказывается о жизни девушке, зовущей себя Тэо, которая на протяжении 10 лет употребляет героин и открыто об этом рассказывает, в том числе на своей странице «ВКонтакте». На следующий день после публикации Роскомнадзор попросил МВД проверить, нарушает ли статья действующее законодательство. После этого полиция потребовала заблокировать публикацию.
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Криминал , Происшествия , Роскомнадзор , Мосгорсуд , МВД , ФСИН , АГН "Москва" , Москва
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