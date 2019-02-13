Суд оставил в СИЗО героиню статьи об употреблении героина А. Глазову

Мосгорсуд признал законным арест героини статьи об употреблении героина Анны Глазовой, находившейся в розыске по подозрению в хранении наркотиков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«В Московском городском суде рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Кузьминского районного суда Москвы от 1 февраля 2019 г. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу А. Глазовой. Определением судьи Московского городского суда постановление Кузьминского районного суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сказала пресс-секретарь.

Ранее Кузьминский районный суд арестовал девушку по 27 февраля 2019 г. До ареста она находилась под подпиской о невыезде, а с 17 ноября 2018 г. была объявлена в розыск.

А. Глазовой вменяют ч. 1 ст. 228 УК РФ — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Ранее сообщалось, что у 27-летней жительницы столицы при задержании обнаружена и изъята прозрачная банка с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 гр. Источник в правоохранительных органах уточнил Агентству «Москва» , что задержана А. Глазова, которой была посвящена статья об употреблении героина в интернет-издании «Батенька, да вы трансформер».