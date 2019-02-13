Жительница Владикавказа обвинила знакомого в изнасиловании и получила дело

По данным следователей, 18-летняя девушка обратилась в полицию в начале февраля и заявила, что знакомый ее изнасиловал. «При этом девушка была предупреждена об ответственности за заведомо ложный донос», — уточняется в сообщении.

В СК указали, что в ходе проведенной проверки выяснилось, что девушка оговорила своего знакомого, и никакого преступления в отношении нее он не совершал.

«Кавказ. Реалии» утверждает, что под знакомым имеется в виду ее молодой человек. «Сам парень был ошеломлен показаниями своей спутницы и утверждал, что у них все было по взаимной симпатии», — передает издание.

По закону, за ложный донос предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ или тюремного заключения сроком до трех лет.

В декабре 2018 года в Туапсе (Краснодарский край) было возбуждено уголовное дело против 19-летней Дарьи Агений после того, как она отбилась от предполагаемого насильника. Ей грозит тюремное заключение до восьми лет.