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Жительница Владикавказа обвинила знакомого в изнасиловании и получила дело 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Во Владикавказе возбудили уголовное дело против местной жительницы, которую подозревают в оговоре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Следственного комитета России по Республике Северная Осетия — Алания.
По данным следователей, 18-летняя девушка обратилась в полицию в начале февраля и заявила, что знакомый ее изнасиловал. «При этом девушка была предупреждена об ответственности за заведомо ложный донос», — уточняется в сообщении.
В СК указали, что в ходе проведенной проверки выяснилось, что девушка оговорила своего знакомого, и никакого преступления в отношении нее он не совершал.
«Кавказ. Реалии» утверждает, что под знакомым имеется в виду ее молодой человек. «Сам парень был ошеломлен показаниями своей спутницы и утверждал, что у них все было по взаимной симпатии», — передает издание.
По закону, за ложный донос предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ или тюремного заключения сроком до трех лет.
В декабре 2018 года в Туапсе (Краснодарский край) было возбуждено уголовное дело против 19-летней Дарьи Агений после того, как она отбилась от предполагаемого насильника. Ей грозит тюремное заключение до восьми лет.
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Криминал , Происшествия , СКР , Владикавказ , Республика Северная Осетия — Алания
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