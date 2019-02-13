Директор ресторана в Подмосковье признался в убийстве посетителя

По ее словам, 9 февраля в одном из ресторанов Сергиева Посада нашли тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы, было возбуждено дело об убийстве. Правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 34-летний директор ресторана.

"Предварительно установлено, что между директором ресторана и посетителем произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый произвел один выстрел из травматического пистолета в голову оппонента. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", — сказала Врадий.

Она добавила, что на допросе подозреваемый сообщил следователю обо всех обстоятельствах и причинах преступления. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении директора ресторана меры пресечения в виде заключения под стражу.