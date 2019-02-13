В Москве жестоко убит режиссер на глазах собственных детей

Москве жестоко убит на глазах четверых детей режиссер короткометражных фильмов Илья Тихонович. Тело убитого было найдено с множественными ножевыми ранами. Инцидент произошел в результате конфликта под воздействием алкогольного опьянения.

Режиссер короткометражных фильмов Илья Тихонович был убит в квартире жилого дома на улице Черняховского. Его тело было найдено с множественными колото-резанными ранами в ночь на 13 февраля на севере Москвы в районе метро «Аэропорт». Ранение оказалось смертельным.

Отмечается, что происшествие произошло на глазах четверых детей культурного деятеля, которые в момент убийства находились дома.

По сообщению пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, убийство было совершено знакомым режиссера в его собственной квартире. Тихонович и подозреваемый случайно встретились в баре недалеко от дома погибшего и решили устроить застолье с распитием спиртных напитков. Алкогольное опьянение и послужило причиной конфликта. Тело с множеством ран было обнаружено женой Тихоновича, которая во время всего происшествия находилась в квартире, но была в другой комнате.

После произошедшего, злоумышленник быстро скрылся с места преступления, но был задержан полицией. Преступника нашли по горячим следам благодаря имеющимся в здании камерам видеонаблюдения, расположенным в подъезде дома и запечатлевшим момент его выхода из квартиры. Подозреваемым в убийстве режиссера является уроженец Тамбовской области 1980 года рождения.

Правоохранительные органы предполагают, что сам смертельный инцидент произошел в результате алкогольного опьянения обоих участников конфликта, а орудием убийства послужил подвернувшийся под руку кухонный нож. Имени задержанного сотрудники МВД пока не сообщают.

Погибший режиссер был широко известен в творческих кругах Москвы. Илья Тихонович проживал вместе со своей женой Екатериной, дочерьми и их маленьким девятилетним сыном. Известно, что в последнее время супруги работали на фрилансе и не имели постоянного источника дохода. Сам же убитый долгое время активно занимался короткометражными фильмами, но в последнее время также прекратил работу над кинопроектами и стал перебиваться случайными заработками.

Как передает «Московский комсомолец», Тихонович имел страсть к чрезмерному распитию спиртных напитков, с чем старательно боролась жена режиссера, запрещая ему частые встречи с местными пьяницами. Проблема заключалась и в том, что в алкогольном состоянии ее муж становился очень вспыльчивым, а соответственно был способен оскорбить кого-то или начать драку.

По словам родных, 12 февраля Тихонович вышел из дома по делам, а вернулся уже в компании странного гостя. Его супруга сообщила прибывшей на место преступления полиции, что не хотела впускать незнакомого человека в дом и была готова выпроводить обоих, но, увидев «интеллигентность и спокойное состояние» гостя, она впустила мужчин и оставила обоих вдвоем на кухне. Сама Екатерина ушла с детьми в другую комнату. Жена Тихоновича также добавила, что никакого шума от драки между выпившими слышно не было, поэтому произошедшее стало для нее шоком.

Тем временем соседи убитого отметили, что в дом режиссера часто наведывались незнакомые личности.

«Он много и часто пил. В квартире бывали разные шумные компании. Все это видели дети», — сообщили соседи Тихоновича «Комсомольской правде».

Как передает ТАСС, по данному убийству возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей. Сотрудники полиции ожидают, когда он придет в трезвое состояние, чтобы получить точные показания и выяснить мотивы преступления. В настоящее время продолжается следствие по делу убийства Тихоновича, с целью выяснения новых обстоятельств. С детьми режиссера, заставшими сцену убийства, работают психологи.