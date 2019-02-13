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Цыганский барон организовал банду черных риелторов и сел 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге суд приговорил к 10 годам колонии цыганского барона Бориса Богданова, организовавшего банду черных риелторов. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу городского суда.
Как установило следствие, основанная бароном банда риелторов промышляла в Санкт-Петербурге с 2005-го по 2007 год. Члены группы различными методами отбирали квартиры у социально неблагополучных граждан. В частности, они похищали горожан и заставляли переписывать квартиры на бандитов, а затем перепродавали их. За три года они похитили семь квартир на сумму более 12 миллионов рублей.
Членов банды Богданова судили в 2010 году, они получили сроки от пяти до семи лет лишения свободы. Сам барон в 2008 году сбежал из тюремной больницы и был вновь задержан в 2016 году. Дело Богданова рассматривала коллегия присяжных, которая признала его виновным в трех эпизодах мошенничества и покушении на мошенничество.
В январе 2018 года сообщалось, что цыгане три года держали в плену инвалида-колясочника, заставляя его заниматься попрошайничеством. Мужчину нашли активисты движения против рабства «Альтернатива» и сотрудники нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер». По их словам, он выглядел истощенным, практически не говорил и плохо понимал происходящее вокруг еще несколько дней после спасения.
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Криминал , Происшествия , Борис Богданов , РАПСИ , Санкт-Петербург
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