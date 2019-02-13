Грабитель залил кровавый след газировкой 

В декабре прошлого года ночью в британском городе Сандерленд произошло ограбление пиццерии. Полиция уже поймала грабителя, им оказался 37-летний Уильям Троттер. Сейчас полицейское управление опубликовало запись с видеокамер. Но удивило стражей порядка не само ограбление, а креативность преступника. Оо разбил витрину, чтобы попасть внутрь кафе и поранился. Украв из пиццерии около сотни фунтов, мужчина выбежал на улицу, но через пару минут вернулся уже на велосипеде, чтобы смыть оставленный на полу заведения кровавый след. Мужчина сначала оттер кровь салфеткой, а потом залил след газированным напитком Pepsi. Тем не менее, полиция всё-таки нашла грабителя.