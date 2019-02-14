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На юго-востоке Москвы избили двух мужчин 

Москва24 + ещё 16 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные обстреляли из травматического оружия двух мужчин на юго-востоке Москвы и похитили у них телефон. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
"Неизвестные подошли к машине, в которой находилось двое мужчин, нанесли телесные ранения и стреляли предположительно из травматического оружия, похитили мобильный телефон, после этого нападавшие скрылись", — передает агентство сообщение ведомства.
ЧП случилось 14 февраля около 18:10 на улице Нижегородской у дома № 70/2. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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