На юго-востоке Москвы избили двух мужчин

Неизвестные обстреляли из травматического оружия двух мужчин на юго-востоке Москвы и похитили у них телефон. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

"Неизвестные подошли к машине, в которой находилось двое мужчин, нанесли телесные ранения и стреляли предположительно из травматического оружия, похитили мобильный телефон, после этого нападавшие скрылись", — передает агентство сообщение ведомства.

ЧП случилось 14 февраля около 18:10 на улице Нижегородской у дома № 70/2. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.