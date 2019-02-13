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В Чите задержали руководителя «Забайкаллесхоза» 

ТАСС + ещё 3 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Руководитель госучреждения "Забайкаллесхоз" Андрей Ремезов задержан в Чите, возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.
"Ремезов задержан и помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело", — сказал собеседник агентства.
Подробности уголовного дела пока не сообщаются.
В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края подтвердили, что 12 декабря в здании регионального Минприроды и его подведомственной организации "Забайкаллесхоз" проводились обыски, изымались документы.
"На основании возбужденного уголовного дела проверочные мероприятия продолжаются. Руководитель КГСАУ "Забайкаллесхоз" Андрей Ремезов дает показания следственным органам. Официальные итоги проверки пока неизвестны", — добавили в министерстве.
Источник уточнил ТАСС, что расследованием дела занимаются сотрудники МВД.
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Криминал , Происшествия , МВД , Минприроды , ИТАР-ТАСС , Чита
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