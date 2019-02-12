Шестун пытался свести счеты с жизнью в СИЗО

Как передает телеканал "Россия 24", на очередном заседании суда по своему делу бывший чиновник появился с забинтованной рукой. Кроме того, с Шестуна не снимали наручники, даже когда он находился в так называемом "аквариуме" — чтобы предотвратить новую попытку суицида.

Сам подсудимый заявил, что нанес себе ранение в знак протеста, а не для того, чтобы совершить самоубийство.

Его адвокат Андрей Гривцов заявил, что его подзащитный с 8 февраля держит голодовку, требуя квалифицированной медицинской помощи и "прекращения террора" — по словам Шестуна в следственном изоляторе его избивают резиновыми дубинками и "прыгают" на нем.

Следственный комитет России подозревает Шестуна, который возглавлял Серпуховский район Подмосковья с 2003 по 2018 годы, в махинациях с землей, благодаря которым он стал миллиардером.

Сам он вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с намерением переизбраться главой района.