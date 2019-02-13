«Муж на час» изнасиловал и избил женщину в Москве

Москве нанятый через сервис Profi.ru «муж на час» изнасиловал и избил женщину. Как сообщает агентство «Москва», пострадавшая — сотрудница издания «Собака.ру».

11 февраля женщина обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что вызвала мастера для установки карниза. По словам пострадавшей, после того как мужчина повесил карниз, он повалил ее на кровать, избил и произвел насильственные действия сексуального характера, после чего забрал у нее мобильный телефон и скрылся.

На следующий день полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый за разбой, два убийства и кражу мужчина 1978 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 («Кража») и ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).