Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Муж на час» изнасиловал и избил женщину в Москве 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Москве нанятый через сервис Profi.ru «муж на час» изнасиловал и избил женщину. Как сообщает агентство «Москва», пострадавшая — сотрудница издания «Собака.ру».
11 февраля женщина обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что вызвала мастера для установки карниза. По словам пострадавшей, после того как мужчина повесил карниз, он повалил ее на кровать, избил и произвел насильственные действия сексуального характера, после чего забрал у нее мобильный телефон и скрылся.
На следующий день полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый за разбой, два убийства и кражу мужчина 1978 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 («Кража») и ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).
Криминал , Происшествия , Москва
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение