В Перми задержали директора приюта

Объявленный в розыск 36-летний директор пермского приюта, где в опасных для жизни условиях содержались пожилые люди, задержан, сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

По информации следствия, в течение 2018 года в частном трехэтажном доме, расположенном в Индустриальном районе Перми , 57-летняя местная жительница и ее 36-летний знакомый организовали центр временного пребывания пожилых людей "Надежда". При этом помещения дома не соответствовали предъявляемым требованиям — нуждающиеся в постоянном уходе и медицинском наблюдении пожилые люди оказались без помощи медперсонала и специалистов. В связи с этим в ноябре 2018 года следственные органы возбудили в отношении организаторов приюта уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей").

Повторная проверка, организованная в приюте на минувшей неделе, показала, что частный дом престарелых продолжает работу, несмотря на то, что выявленные нарушения в нем не устранены. На момент проведения проверки в центре находились 12 человек. В связи с этим следственными органами было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Исполнительный директор приюта был объявлен в розыск как подозреваемый, поскольку он не явился следственный отдел для допроса.

"Одиннадцатого февраля 2019 года он был задержан в городе Перми и водворен в изолятор временного задержания. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения", — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что 57-летняя соучастница задержанного находится в розыске.

Ранее прокуратура Индустриального района сообщила, что деятельность приют приостановлена, все находящиеся в нем граждане вывезены и размещены в медицинские и социальные госучреждения Перми, их жизни и здоровью ничего не угрожает.