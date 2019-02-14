Арестованному брату сенатора Арашукова вручали грамоты Чайка и Бастрыкин

Сегодня, 13 февраля, Мосгорсуд признал законным заключение под стражу двоюродного брата сенатора Рауфа Арашукова. Руслан Арашуков также является фигурантом дела о создании преступного сообщества, сообщает ТАСС

Астрахани. Арашуков возглавлял две структуры «Газпрома»

Защита попросила освободить Руслана Арашукова из-под стражи под залог размере пяти миллионов рублей.

Напомним, сенатора-единоросса от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова сотрудники правоохранительных органовзадержалиутром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации , сразу после того, как члены верхней палаты парламента проголосовали о снятии неприкосновенности с коллеги. Вскоре Басманный суд Москвы арестовал сенатора на два месяца.

ПоверсииСКР, Арашуков заказал убийства активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова, которые были совершены в 2010 году. Также его обвиняют в том, что он оказывал давление на свидетеля убийства Жукова и состоял в преступном сообществе. На допросе сенаторзаявил, что плохо знает русский язык и потребовал переводчика.

В рамках уголовного дела против сенатора также был задержан его отец Рауль Арашуков , которому инкриминируется создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения и мошенничество. Он, как полагает следствие, причастен к хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

При этом в Москву вызывали на допрос начальника республиканского центра по противодействию экстремизму МВД Тимура Бетуганова. Сестра Аслана Жукова, в причастности к убийству которого подозревают Рауфа Арашукова, рассказалаизданию Znak.com, что Бетуганов был следователем по этому делу и при этом «очень дружил» с будущим сенатором, в связи с чем «делал все указке Арашукова».

Также стало известно, что с арестованным сенатором могли быть тесно связаны не только рядовые следователи из Карачаево-Черкесии, но и сам глава СКР Александр Бастрыкин. Летом прошлого года Бастрыкин вместе с семьей останавливался в родном ауле Арашукова Хабезе на отдых в гостинице «Адиюх-Пэлас», которой, по данным из открытых источников, владеет супруга парламентария Аида Арашукова. В пресс-службе СК подтвердили этот факт, однако заверили, что Бастрыкин никогда не был лично знаком с Рауфом Арашуковым, его отцом Раулем и другими членами этой семьи.