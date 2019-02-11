Решение о смягчении приговора за хищение 1,3 млрд руб на «Восточном» отменено

Президиум Мосгорсуда отменил решение апелляционной инстанции о смягчении приговора фигурантам дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома «Восточный», дело ушло на новое рассмотрение, арест одного из обвиняемых продлен на два месяца, сообщает газета «Ъ»

В картотеке на сайте московских судов значится, что кассационное представление на приговор четырем фигурантам этого дела поступило 4 декабря. Заседание президиума Мосгорсуда прошло 5 февраля, по его итогам было принято кассационное постановление и рассмотрение дела было завершено. Текст самого постановления на сайте не опубликован.

Ранее Симоновский суд Москвы назначил обвиняемым тюремные сроки от 4,5 до 8 лет колонии. Они были признаны виновными в мошенничестве и легализации похищенных средств организованной группой в особо крупном размере. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор четырем фигурантам дела. Он переквалифицировал обвинение на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, снизил сроки наказания и поменял режим колонии со строгого на общий.