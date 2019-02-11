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Решение о смягчении приговора за хищение 1,3 млрд руб на «Восточном» отменено 

Газета.Ru + ещё 2 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Президиум Мосгорсуда отменил решение апелляционной инстанции о смягчении приговора фигурантам дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома «Восточный», дело ушло на новое рассмотрение, арест одного из обвиняемых продлен на два месяца, сообщает газета «Ъ».
В картотеке на сайте московских судов значится, что кассационное представление на приговор четырем фигурантам этого дела поступило 4 декабря. Заседание президиума Мосгорсуда прошло 5 февраля, по его итогам было принято кассационное постановление и рассмотрение дела было завершено. Текст самого постановления на сайте не опубликован.
Ранее Симоновский суд Москвы назначил обвиняемым тюремные сроки от 4,5 до 8 лет колонии. Они были признаны виновными в мошенничестве и легализации похищенных средств организованной группой в особо крупном размере. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор четырем фигурантам дела. Он переквалифицировал обвинение на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, снизил сроки наказания и поменял режим колонии со строгого на общий.
Представление об отмене решения апелляционной инстанции подал заместитель генпрокурора Валерий Петров, его ведомство посчитало резкое смягчение приговора необоснованным. По данным газеты, новое рассмотрение дела назначено на 26 февраля.
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Криминал , Валерий Петров , Мосгорсуд , Газета "Коммерсантъ"
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