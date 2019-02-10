В Испании жестоко убили русскую девушку

В городе Алькала-де-Энерес в Испании обнаружены останки убитой 22-летней девушки русского происхождения, Дарью, как предполагается, убил 42-летний официант, сообщает газета El Pais.

По данным газеты, девушку зовут Дарья, ее удочерила в детстве испанская семья. Она исчезла в конце декабря, о ее исчезновении сообщила мать, которая не могла связаться с ней более года, так как отношения между девушкой и приемной семьей складывались не лучшим образом, передает РИА «Новости»

По подозрению в убийстве задержали 42-летнего испанца Мануэля Морено, который работал в ближайшем баре. Он встречался с девушкой два года и даже сделал татуировку с ее именем на предплечье.

Предполагается, что он убил девушку в этой же квартире более года назад, расчленил тело и спрятал в морозильную камеру.