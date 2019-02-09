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В Москве в мусорном баке нашли окровавленный труп женщины 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве в большом мусорном контейнере обнаружили тело неизвестной женщины. Труп был сильно окровавлен.
Сейчас на месте ЧП находятся экстренные службы. Правоохранителям предстоит выяснить личность жертвы, передает "Пятый канал".
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Криминал , Происшествия , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Москва
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