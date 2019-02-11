Земляки обвинили его в убийствах. Испугавшись разоблачения, он отправил сенатора в СИЗО

Тайны кавказского двора

«Ленте.ру» стали известны показания Рауфа Арашукова, которые он давал летом прошлого года. Следователи опросили сенатора в связи с тем, что его назвали заказчиком убийств заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Оба преступления были совершены в 2010 году.

Предполагаемый организатор этих убийств Рустам Копсергенов в декабре 2017 года рассказал на допросе, что именно Рауф Арашуков поручил ему разобраться с Шебзуховым за 500 тысяч рублей. Аналогичные сведения сообщил следователям личный помощник сенатора Альберт Чуков. Из его показаний следует, что Арашуков «нанял людей, которые за деньги должны были попугать и избить Шебзухова».

Эти заявления вызвали большой общественный резонанс в республике, у здания правительства прошло несколько стихийных митингов. В управлении Следственного комитета России (СКР) по КЧР, в чьем производстве были дела об убийствах Жукова и Шебзухова, были вынуждены пойти навстречу требованиям митингующих и опросить сенатора, с которым дружили местные силовики.

В июне 2018 года Рауф Арашуков встретился с местными следователями и заявил, что Копсергенов оговорил его по указанию Вячеслава Дерева и получил за это 100 тысяч евро. Однако, по мнению Аллы Камбиевой, сестры погибшего Аслана Жукова, версия Рауфа Арашукова далека от реальности: «Он это выдумал, чтобы выгородить себя. Дерев поддерживал нас, а Арашуков неоднократно угрожал ему, чтобы он перестал нам помогать. Говорил, что пустит его по миру, что на него накопают все что угодно. И Арашуков посадил Дерева».

Однажды Рауф Арашуков пришел к Вячеславу Дереву, чтобы договориться: он хотел, чтобы его причастность к убийствам была забыта. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник из окружения Дерева.

«Вячеслав Эдуардович говорит ему: "Иди договаривайся с родственниками, не со мной. Пусть они придут ко мне и скажут, что у них больше нет к тебе претензий". После этого Дерев спросил Арашукова, зачем он убил Жукова, и тот ничего не смог ответить. Арашуков просто расплакался», — сообщил источник.

Мосгорсуде 7 февраля, при рассмотрении жалобы адвокатов на арест Арашукова он публично опроверг выдвинутые против него обвинения в убийствах, передает ТАСС : «Все это фальшивое и заказное, никого я не убивал, ничего не организовывал. Я готов защищаться любыми законными путями, готов идти на детектор лжи».

Его защита настаивает на невиновности сенатора, потому что исполнителя убийства Жукова — Расула Аджиева, на показания которого ссылается следствие, оправдали. А значит, считают защитники, «никакого преступления не было».

Уголовное дело о хищении НДС предприятиями, принадлежащими семье Дерева, было возбуждено 15 февраля 2012 года — через неделю после его интервью « Российской газете », в котором он нелицеприятно высказался о Рауфе Арашукове, рассказывает «Ленте.ру» председатель межрегиональной общественной организации содействия сохранению и развитию самобытности черкесского народа «Адыгэ Хасэ» Тимур Жужуев.

«Нам стало известно, что Арашуков через СКР, в котором он имел большое влияние, добился возбуждения уголовного дела против Вячеслава Дерева по НДС. У него были связи и с руководством СКР по СКФО. Но Вячеслав Дерев на тот момент не был руководителем компаний, потому что был сенатором, и, соответственно, никаких финансовых документов не подписывал», — говорит наш собеседник.

С 2012 года дело об НДС просто лежало в разных подразделениях СКР. Об этом же говорится в пресс-релизе ведомства о завершении следствия по делу Дерева.

«Уголовное дело более пяти лет расследовалось в следственных управлениях СКР России по Карачаево-Черкесской Республике, Северо-Кавказскому и Центральному федеральным округам, при этом меры по привлечению к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступления, в полной мере не принимались», — следует из сообщения ведомства.

Так было, пока в республике не начались митинги с требованием раскрыть политические убийства Жукова и Шебзухова и привлечь к ответственности Арашукова, названного заказчиком преступлений.

За два месяца до задержания Дерева глава республиканского управления СКР позвал его на встречу, рассказал «Ленте.ру» источник из окружения бывшего сенатора. Встреча состоялась на пустыре близ Черкесска поздним вечером. Силовик предупредил Дерева, что если он не отстанет от Арашукова, то его посадят.

«Внаглую закрыли Дерева и увезли в Москву. Это было сделано, чтобы шантажировать общественность, которая к нему обращалась, мол, прекратите шуметь. Сторонники Арашукова выходили с нами на связь и говорили: если вы перестанете требовать расследования, то Дерева выпустят. Вячеслав пострадал и сел в тюрьму только за свою гражданскую позицию. Он — уважаемый человек в регионе, все знают, что он справедливый, поэтому родственники к нему обратились», — говорит Жужуев.

У семьи Вячеслава Дерева обширная бизнес-империя, «от розлива воды до пошива трикотажа». У них автомобильный завод, агрокомплекс, на предприятиях — более четырех тысяч работников. Компании бывшего сенатора являются основными налогоплательщиками республики, пояснил наш собеседник.

«В аулах, где никогда не было работы, благодаря Дереву люди трудились и получали зарплату. Их привозили и увозили на автобусах, кормили, каждый переработанный час оплачивался. Люди стали жить, строить планы. Арашуковы ничего не создали, им повезло — они сели у газовой трубы. При этом своим работникам в отеле "Адиюх Палас" и в автосервисе не платили зарплату по несколько месяцев. Люди каждый день приходили на работу, надеясь, что им наконец-то выдадут деньги. Так продолжалось по пять-шесть месяцев», — рассказывает Алла Камбиева.

Между тем на Сhange.org появилась петиция от имени патриотов Черкесска, которые просят оправдать народного лидера КЧР Рауля Арашукова — отца сенатора Рауфа Арашукова и «газового короля» Северного Кавказа.

«Рауль Туркбиевич за свою многолетнюю трудовую деятельность зарекомендовал себя как добросовестный и честный человек, с большим добрым сердцем, он всем также известен, как меценат, проводил много благотворительных акций, помогал нуждающимся (…). О его заслугах перед Отечеством говорят награды и поощрения, которые ему вручались, лично патриархом Кириллом. По нашему мнению, такой человек, как Рауль Туркбиевич, имеет право на применение других видов мер пресечения, как домашний арест или подписка о не выезде», — говорится в петиции, которую подписали 1369 человек.

7 февраля СКР сообщил о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении Вячеслава Дерева.

По данным ведомства, с декабря 2006 по октябрь 2010 года Дерев — учредитель, акционер и руководитель компаний «Киево-Жураки АПК» и «Меркурий» — стоял во главе созданной им же организованной группы, куда входили шесть человек. Следствие считает, что Дерев незаконно возмещал НДС и таким образом похитил из бюджета России более 110 миллионов рублей, причинив ущерб государству в особо крупном размере.

«Необходимо отметить, что какая-либо связь между привлечением Вячеслава Дерева к уголовной ответственности и деятельностью члена Совета Федерации Рауфа Арашукова или его соучастников отсутствует», — сообщили в СКР, подчеркнув, что обвиняемые и их защитники уже приступили к ознакомлению с материалами дела.

Однако, по словам Кирилла Бельского, адвоката Дерева, следователь сфальсифицировал материалы по делу. Для этого он привлек адвоката по назначению — защитника, предоставляемого обвиняемому государством в случае, когда у него нет средств для найма адвоката.

Такой проблемы у Дерева не было — его защищает целая команда адвокатов. Однако следователь не уведомил их и 29 января приехал с госзащитником Андреем Споришем в СИЗО-5 к Дереву для подписания протокола о завершении следствия. Это обязательная процедура, прописанная в Уголовно-процессуальной кодексе (УПК) России.

70-летний бывший сенатор по состоянию здоровья не смог встретиться со следователем и его спутником. Врач осмотрел Дерева и выдал справку о недопустимости проведения с ним следственных действий в этот день. Однако, судя по процессуальным документам, Дерева якобы уведомили о завершении следствия, но он отказался подписать протокол…

С опровержением этого выступил адвокат Спориш. Он подал заявление генпрокурору и руководителю СКР, в котором подтвердил, что с Деревым следственных действий 29 января не проводилось.

«На самом деле Дерев не отказывался от подписи ни в протоколе ознакомления с заключениями судебных экспертиз, ни в протоколе уведомления в порядке статьи 215 УПК РФ об окончании следственных действий. Повторяю, что следователь фактически начал эти следственные и процессуальные действия уже без Дерева, то есть после того, как его (Дерева) увели в медсанчасть, и, соответственно, данные протоколы Дереву для подписания не предъявлялись, а предусмотренные законом для данных действий права не разъяснялись», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Исходя из этого расследование нельзя считать завершенным.

«Следствие по делу Дерева носит заказной характер, и его уголовное преследование организовано теми же сотрудниками СКР, которые препятствовали расследованию политических убийств, совершенных ОПС Арашукова», — заявил адвокат бывшего сенатора Руслан Коблев.

По его словам, Дерев уже год содержится под стражей, единственный из семи фигурантов дела об НДС.

По большинству эпизодов возбужденного шесть лет назад уголовного дела уже истекли сроки давности, отметил защитник. Он также указал на позицию Генпрокуратуры , которая со дня ареста Дерева и при каждом продлении его срока возражает против содержания бывшего сенатора под стражей. Кроме того, надзорное ведомство проводит собственную проверку по обстоятельствам привлечения Дерева к уголовной ответственности.

Одновременно началась служебная проверка в отношении первого заместителя руководителя управления СКР по Карачаево-Черкесии генерал-майора юстиции Казбека Булатова и заместителя главы этого же подразделения Арсена Езаова. Инициатор обеих проверок — председатель СКР Александр Бастрыкин

Перед этим они были вызваны на ковер в центральный аппарат СКР в Москве, где дали объяснения относительно своей дружбы с арестованным сенатором. Булатов после встречи с начальством подал рапорт об отстранении от должности. Кроме них был опрошен ряд других сотрудников подразделений СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

Офицеры в своих объяснениях не отвергали дружбу с Арашуковым, но отрицали, что действовали в ущерб интересам службы по просьбе сенатора.

«Данные ими объяснения будут проверяться, в первую очередь в рамках расследования уголовного дела Арашукова. Пока говорить о том, что руководство регионального СУ СКР противодействовало объективному следствию, оснований нет», — отметил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

В Москву также был вызван на допрос начальник республиканского центра по противодействию экстремизму МВД Тимур Бетуганов.

О его близкой дружбе с Арашуковым рассказала Алла Камбиева. По ее словам, «Бетуганов делал все по указке Арашукова» и получил в качестве подарка джип. Они вместе отдыхали в Испании. Другой следователь, Зарета Джанкезова, признавалась родственникам погибших, что дело об убийствах закрыто, потому что проплачено. Позже она получила повышение и стала заместителем начальника следственного управления по КЧР.