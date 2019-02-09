После конфликта в самарской колонии госпитализировали 12 заключенных 

САМАРА, 8 фев — РИА Новости. Двенадцать заключенных госпитализировали после конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, сообщила в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гальцова.
По данным регионального управления ФСИН, конфликт между осужденными произошел во время ужина в пятницу. В результате, по информации ведомства, ссадины и ушибы получили 15 осужденных, медицинская помощь им была оказана на месте. Осужденные также подожгли матрасы в одном из отрядов, возгорание было потушено, помещения не пострадали.
"Семь человек, которые надышались дымом во время возгорания, были госпитализированы в медсанчасть ФСИН на улице Физкультурной, еще пятеро были доставлены на обследование в городскую больницу имени Пирогова, чтобы исключить черепно-мозговые травмы. Всего госпитализированы 12 человек", — сказала Гальцова.
Ранее ФСИН сообщала, что обстановка в исправительном учреждении стабилизирована, осужденные находятся в локальных участках своих секторов, колония работает в штатном режиме. На месте работают руководство управления ФСИН по Самарской области во главе с начальником Рамизом Алмазовым, а также представители прокуратуры и члены ОНК. Региональное управления СК начало доследственную проверку.