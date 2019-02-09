После конфликта в самарской колонии госпитализировали 12 заключенных

По данным регионального управления ФСИН, конфликт между осужденными произошел во время ужина в пятницу. В результате, по информации ведомства, ссадины и ушибы получили 15 осужденных, медицинская помощь им была оказана на месте. Осужденные также подожгли матрасы в одном из отрядов, возгорание было потушено, помещения не пострадали.

"Семь человек, которые надышались дымом во время возгорания, были госпитализированы в медсанчасть ФСИН на улице Физкультурной, еще пятеро были доставлены на обследование в городскую больницу имени Пирогова, чтобы исключить черепно-мозговые травмы. Всего госпитализированы 12 человек", — сказала Гальцова.