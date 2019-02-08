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В Подмосковье мать вытолкнула сына из окна 

ТВ Центр 41 минуту назад
Фото: Пресс-центр Главного управления МЧС России
После этого она совершила попытку суицида
В подмосковных Люберцах завели дело на 30-летнюю женщину, которая вытолкнула своего трехлетнего сына из окна квартиры на девятом этаже.
Трагедия произошла накануне в поселке Малаховка. Мать сначала выкинула ребенка на улицу, а потом совершила попытку самоубийства. Оба остались живы, они находятся в районной больнице.
Как сообщается на сайте регионального управления СК, дело заведено по статье о покушении на убийство. Меру пресечения подозреваемой, которая в настоящий момент находится в реанимации, изберут сразу после улучшения состояния ее здоровья.
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Криминал , Происшествия , Люберцы , Московская область
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