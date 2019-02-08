Юная петербурженка исчезла после изнасилования в Burger King

Полиция Санкт-Петербурга ищет 14-летнюю девушку, которая пропала после изнасилования в одном из ресторанов быстрого питания Burger King в Финляндском вокзале. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на источник.

5 февраля девушка ушла из дома, но так и не вернулась. О пропаже несовершеннолетней полиции рассказала ее 31-летняя мать.

Правоохранители задержали 22-летнего молодого человека и изъяли у него телефон с видеозаписью. Стражи порядка установили его причастность к изнасилованию пропавшей юной местной жительницы. Он напал на потерпевшую 7 февраля в Burger King в здании Финляндского вокзала. Известно, что преступник знал о юном возрасте своей жертвы.

Подозреваемый нигде не работает, ранее был судим. Возбуждено уголовное дело, сообщило ИА Nation News.