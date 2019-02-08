Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юная петербурженка исчезла после изнасилования в Burger King 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Полиция Санкт-Петербурга ищет 14-летнюю девушку, которая пропала после изнасилования в одном из ресторанов быстрого питания Burger King в Финляндском вокзале. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на источник.
5 февраля девушка ушла из дома, но так и не вернулась. О пропаже несовершеннолетней полиции рассказала ее 31-летняя мать.
Правоохранители задержали 22-летнего молодого человека и изъяли у него телефон с видеозаписью. Стражи порядка установили его причастность к изнасилованию пропавшей юной местной жительницы. Он напал на потерпевшую 7 февраля в Burger King в здании Финляндского вокзала. Известно, что преступник знал о юном возрасте своей жертвы.
Подозреваемый нигде не работает, ранее был судим. Возбуждено уголовное дело, сообщило ИА Nation News.
360tv.ru: последние новости
Кадыров призвал разобраться в конфликте двух чеченцев в Крыму СК занялся делом о смерти приморской журналистки в больнице СК завершил расследование в отношении бывшего сенатора Дерева
Криминал , Происшествия , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Оружие
Названа причина ЧП в Домодедово
Происшествия
США испытали дальнобойную гаубицу
Армия Оружие
Киркоров оценил шансы Лазарева на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение