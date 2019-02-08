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Жертва педофилов нашлась в военкомате 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Смоленске возбуждено уголовное дело в связи с сексуальным насилием над школьником. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета Наталья Зуева.
«По факту совершения преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего мальчика возбуждено уголовное дело. Одно лицо установлено, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в интересах следствия и несовершеннолетнего потерпевшего не разглашается», — сказала она.
Жертвой педофилов стал девятиклассник. У него обнаружился положительный результат на ВИЧ во время прохождения медосмотра в военкомате для получения приписного свидетельства, уточняет Telegram-канал «112».
Врачи и родители стали выяснять у подростка, где он мог заразиться, и выяснилось, что он уже больше года «дружит с богатыми папиками».
За сексуальные услуги школьнику платили. Он встречался с педофилами на съемной квартире и автомобилях.
Задержаны двое подозреваемых, один из которых топ-менеджер банка, его сообщник 39-летний предприниматель.
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Криминал , Происшествия
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