Жертва педофилов нашлась в военкомате

В Смоленске возбуждено уголовное дело в связи с сексуальным насилием над школьником. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета Наталья Зуева.

«По факту совершения преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего мальчика возбуждено уголовное дело. Одно лицо установлено, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в интересах следствия и несовершеннолетнего потерпевшего не разглашается», — сказала она.

Жертвой педофилов стал девятиклассник. У него обнаружился положительный результат на ВИЧ во время прохождения медосмотра в военкомате для получения приписного свидетельства, уточняет Telegram-канал «112».

Врачи и родители стали выяснять у подростка, где он мог заразиться, и выяснилось, что он уже больше года «дружит с богатыми папиками».

За сексуальные услуги школьнику платили. Он встречался с педофилами на съемной квартире и автомобилях.

Задержаны двое подозреваемых, один из которых топ-менеджер банка, его сообщник 39-летний предприниматель.