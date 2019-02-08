Сотрудника ФСБ обокрали в Москве

Инцидент произошел вечером 7 февраля на 85 километре внешней стороны МКАД. У сотрудника спецслужбы возник конфликт с неизвестным. Он вышел из своего автомобиля, и в этот момент из салона украли сумку. В ней находились паспорт, документы сотрудника ФСБ России по Подмосковью, ключи от квартиры и 30 тысяч рублей.

После инцидента 35-летний пострадавший обратился в правоохранительные органы. По факту кражи проводится проверка.